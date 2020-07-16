房地交易課稅新規 繼承高額貸款可抵稅

民眾交易繼承房地時，若同時繼承高額貸款餘額者，稅負可望減輕。財政部發布最新解釋令，基於實質課稅原則，無論適用舊制或房地合一新制課稅，民眾繼承房地的貸款餘額若超過繼承時的房地現值，超過部分視為「額外負擔」，將可自交易所得中減除，繼承高額房貸者將是主要受惠對象。

過去民眾繼承房地，一併繼承的貸款債務若比繼承的房地價值還高，等於「得不償失」，若不想繼續背房貸而選擇賣出時，這筆額外債務也無法自交易所得中減除，繼承人將房地出售，不但沒賺錢，還可能得面臨高額所得稅。

為解決這類型案件問題，並讓房地交易課稅更貼近實質課稅原則，財政部發布解釋令，只要符合三大條件的繼承房地交易案件，就可適用解釋令，讓高於繼承房地現值的額外負擔可自交易所得中減除。

三大條件包括第一，繼承人必須同時繼承該筆房地及其貸款，假設哥哥繼承貸款餘額，弟弟繼承房地，將無法適用；第二，所謂貸款餘額，僅限金融機構貸款適用，私人間借貸不算；第三，貸款必須是由出售人（繼承人）實質負擔償還。

官員以適用房地合一新制的案件為例，甲君2018年繼承父親在2016年購入的自住房地，繼承時房地現值300萬元，同時繼承600萬元貸款餘額，隨後甲君在2020年以1,000萬元出售。

甲君案例中所繼承的「貸款餘額」高於「繼承房地價值」，在財政部發布新解釋令布，兩者差額可進一步從交易所得中減除，解釋令前後，課稅所得就相差了300萬元。

官員表示，過去這種類型的案件實務上常出現，不少納稅人因此提出行政救濟，今年也有民眾訴願成功，因此財政部統一做出解釋令，讓「得不償失」的額外負擔，也可列為交易所得的減項，保障納稅人權益。

官員表示，解釋令自即日起生效，尚未核定案件且符合前述三項條件者，無論房地交易是屬於舊制或新制，都可以適用。