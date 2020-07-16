境外資金匯回／大立光匯近200億 稱冠

境外資金匯回專法即將滿周年，申請及實際匯回金額都已雙雙破千億。據了解，單筆匯回金額超過百億的案件並不多，根據各企業自行宣布的資金匯回計畫，大立光去年底宣布申請匯回111億元，再加上日前加碼二次匯回82億元，兩次加起來近200億元，堪稱資金匯回最大咖。

財政部官員表示，國稅局統計資料都是去識別化，也不會藉此做為查稅資料，因此無從判斷誰申請匯回最多金額，不過單筆超過百億的案件不多。

據各公司自行宣布的資金匯回計畫，匯回金額超過百億以上的大咖至少有三家，包括股王大立光兩次合計匯回近200億元、矽晶圓大廠環球晶匯回約106億元、被動元件大廠國巨也匯回100億元，此外全球3C製造龍頭鴻海也匯回70億元。

大立光除了去年底宣布匯回111億元，加碼投入土地、廠房及設備等投資外，趕在專法上路將滿周年前，今年7月又再宣布匯回約82億元，也將用於擴產。