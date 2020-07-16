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境外資金匯回 突破千億大關

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導
圖／經濟日報提供
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財政部賦稅署昨（15）日公布境外資金專法申請匯回情形，申請匯回金額已達1,284億元，距離財政部低推估的1,333億元，只差不到50億元，可望順利達標；官員也表示，若維持本月熱度，專法第一年甚至可上看1,500億元。

觀察申請情形，本期較前一期統計大增229億元，增幅是專法上路以來之最。

賦稅署統計，自去年8月15日專法上路至今年7月14日止，共620案申請匯回、金額共1,284億元，已核准559件、共1,178億元，實際匯回金額達到1,036億元，實際回台的真金白銀已突破千億大關。

而匯回資金投入實質投資，稅率可再減半。根據經濟部工業局統計，截至7月14日止，共核准128件實質投資，合計409億元，其中有131億元投資電子資訊業，92億元投資民生化工業，46億元投資金屬機電業，其他業別則共投資139億元。

隨著第一年8%優惠稅率即將落日，近兩月台商資金返鄉確實呈現加速，今年6月15日至7月14日的一個月內，申請件數就達到132件，申請金額也達到229億元，較前期統計（5月15日至6月14日）的118億元大增。

境外資金匯回專法上路時，財政部預估上路後每年誘發申請匯回金額，低推估為1,333億元，中推估為4,272億元，高推估達8,907億元，專法上路第一年，雖無望達到中推估、高推估，但要達到低推估絕對不成問題。

官員解釋，過往平均每月申請匯回金額約70億元、80億元左右，即便下月維持平均值，也能達到1,300億元以上；若下月台商趕搭最優稅率末班車，維持申請熱度，甚至可望衝破1,500億元。

財政部表示，個人匯回境外資金及公司匯回境外轉投資收益，想依境外資金專法規定適用8%優惠稅率者，必須在今年8月14日前，向戶籍所在地或營利事業登記地國稅局申請，自今年8月15日起，適用稅率就會變成10%，台商可把握最後一個月時間，儘快遞出申請。

為了鼓勵回台投資，匯回資金運用如符合經濟部實質投資規定，並取得經濟部核發的完成證明，就可向國稅局申請退稅50%，也就是讓實質稅率降到4%或5%。

財政部 外資

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