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列報薪資費用 須留支付證明

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

企業列報員工薪資支出，特別是未加保勞、健保的短期工，至少也要妥善保存員工領取薪資收據、簽收證明或轉帳證明等三類相關文件，證明確有支付薪資的事實，以免被國稅局視為虛報費用、剔除補稅。

中區國稅局表示，最近豐原分局轄區內有間公司被前員工陳先生（化名）檢舉虛報薪資，國稅局接到此類檢舉案，就會函請公司提示資料，陳先生曾在公司任職的事實。

官員表示，該公司雖然主張陳先生確實有在公司上班，但是諸如差勤打卡紀錄、勞保資料、健保資料等，以及確實給付薪資等相關證明文件，全都拿不出來，因此最後國稅局仍剔除該公司在2017年度所列報的薪資費用28萬元，補徵所漏稅額，並處以罰鍰。

官員分析，像這種虛報薪資費用的案件，通常是像陳先生這樣的當事人主動檢舉，國稅局接獲後就會出動調查，請雇主提示支付資料，確認是否真的有低薪高報的避稅問題。

除了低薪高報之外，稅局官員指出，還有一種情形其實是不白之冤，譬如營建業在工地找一群臨時工班施作，每天施作的人員未必一致，有的人是領日薪就走了，雇主切記要讓這些臨時工留下薪資收據、簽收證明等資料。

官員指出，營利事業列報薪資支出，除了要證明員工確實任職的事實外，還要妥善保存員工領取薪資的收據、簽收單等資料，如果是以轉帳方式將月薪存入員工帳戶，也要保存轉帳證明等相關資料，這些是國稅局認定費用的重要依據，如果最後查明並無給付事實，將會依《所得稅法》第110條規定開罰。

薪資 國稅局 健保

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