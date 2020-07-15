境外資金回台申請達1,284億元 下月可望達標

財政部賦稅署今（15）日公布境外資金專法申請匯回情形，申請匯回金額已達到1,284億元，距離財政部低推估的1,333億元，只差不到50億元。觀察境外資金申請匯回結果，本期較前一期大增229億元，增幅是專法上路以來之最，隨著第一年8%優惠稅率將要在8月落日，申請狀況可說是越來越熱。

賦稅署統計，自去年8月15日專法上路至今年7月14日止，共620案申請匯回、金額共1,284億元，已核准559件、共1,178億元，實際匯回金額達到1,036億元，實際回台的真金白銀已突破千億大關。

境外資金匯回專法上路時，財政部預估上路後每年誘發申請匯回金額，低推估為1,333億元，中推估為4,272億元，高推估達8,907億元，隨著第一年8%優惠稅率即將結束，申請狀況也越來越熱，截至目前已有1,284億元申請匯回。

觀察近期台商申請狀況，確實呈現加速，今年6月15日至7月14日期間，一個月內申請件數就達到132件，申請金額也達到229億元，較前期（5月15日至6月14日）的118億元大增，若照此趨勢發展，要達到財政部低推估的1,333億元不成問題。