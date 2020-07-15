快訊

2歲以下持居留證陸籍子女 開放申請入境

國內新冠肺炎+0 還有4人住院隔離中

境外資金回台申請達1,284億元 下月可望達標

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

財政部賦稅署今（15）日公布境外資金專法申請匯回情形，申請匯回金額已達到1,284億元，距離財政部低推估的1,333億元，只差不到50億元。觀察境外資金申請匯回結果，本期較前一期大增229億元，增幅是專法上路以來之最，隨著第一年8%優惠稅率將要在8月落日，申請狀況可說是越來越熱。

賦稅署統計，自去年8月15日專法上路至今年7月14日止，共620案申請匯回、金額共1,284億元，已核准559件、共1,178億元，實際匯回金額達到1,036億元，實際回台的真金白銀已突破千億大關。

境外資金匯回專法上路時，財政部預估上路後每年誘發申請匯回金額，低推估為1,333億元，中推估為4,272億元，高推估達8,907億元，隨著第一年8%優惠稅率即將結束，申請狀況也越來越熱，截至目前已有1,284億元申請匯回。

觀察近期台商申請狀況，確實呈現加速，今年6月15日至7月14日期間，一個月內申請件數就達到132件，申請金額也達到229億元，較前期（5月15日至6月14日）的118億元大增，若照此趨勢發展，要達到財政部低推估的1,333億元不成問題。

財政部 外資

延伸閱讀

又與川普不同調？佛奇：是否復課應由地方決定

國安基金15日開會 退場有雜音

陸貨來台「洗產地」趨緩 今年來僅十餘件違規

高額退職所得漏報 補帶罰

相關新聞

退休金免稅額計算 看過來

高雄有位勞工退休金報稅算錯，補稅之外，被罰4萬多元。高雄國稅局官員說，公司開給的退休金扣繳憑單是淨額，已先扣掉免稅額度了...

高額退職所得漏報 補帶罰

台北國稅局最近要裁罰一件銀行員漏報退休金的案子，銀行開給約500萬元的扣繳憑單，至少要補稅逾百萬元，同時裁罰逾20萬元。...

吃不到薪資免稅甜頭…舊制勞退金 優惠較少

勞工退休金課稅制度是先免稅、後繳稅。不過，勞工舊制退休金全由公司提撥，勞工並沒有享受到薪資免稅優惠，台北國稅局官員指出，...

中小企認定 二標準放寬

經濟部昨（14）日發布修正《中小企業認定標準》，不分行業別，凡依法辦理公司或商業登記，實收資本額在新台幣1億元以下，或經...

境外資金匯回達千億 結合租稅減免獎勵更省稅

依北區國稅局及經濟部工業局的統計數據，截至今年6月止，實際匯回資金及申請實質投資金額分別約新台幣917億元及379億元，...

台商匯回資金近千億 實質投資還不到一半

依據財政部北區國稅局及經濟部工業局的統計數據，截至今年6月止，實際匯回資金及申請實質投資金額分別約新台幣917億元及37...

捐贈股票給公益信託 股務單位未查核即過戶挨罰

個人捐贈股票給公益信託，這捐贈不必繳贈與稅，但是過戶前必須取得國稅局核發的「不計入贈與總額證明書」，如果公司股務單位沒有...

商家收三倍券 須開發票

振興三倍券即將於明（15）日正式上路，各業者磨拳擦掌搶攻商機，高雄國稅局昨（13）日提醒，消費者拿三倍券消費，就像使用現...

無形資產移轉訂價 規範趨嚴

企業將商標、專利等無形資產放海外子公司，將成新一波查稅重點，據瞭解，財政部將於近期預告修法，跟進OECD對無形資產價值認...

北市降娛樂稅 挺藝文產業

疫情重擊藝文產業上半年營收，台北市稅捐處昨（13）日表示，新版《台北市娛樂稅徵收自治條例》已於本月修正通過並公告，將調降...

全年受控交易額逾2億 查

國稅局查核移轉訂價報告，主要鎖定在海外有母公司或子公司，年度間有從事受控交易的企業。台北國稅局指出，原則上以全年受控交易...

勞工退休金扣繳憑單有陷阱 一勞工補稅罰款34萬元

勞工退休金扣繳憑單有陷阱，高雄和台北國稅局都出現錯誤申報案例，補稅之外，還被罰款。高雄一勞工被補稅34萬多元，被罰款4萬...

熱門新聞

快登記！農遊券剩335萬張沒人領 農委會告急揭原因

別急著出門！到超商、郵局領三倍券必讀指南

全球投資平台eToro非台合法證券期貨業者 金管會認定違法

百萬人湧農遊券網站大爆滿 旅遊達人：轉到我懷疑人生

別再說不懂！三倍券終極全攻略一次掌握

經部推三倍券晚鳥優惠 18日後領券抽價值3.4萬圓山住宿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。