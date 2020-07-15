會計師查核簽證報告書7月底前未送交 盈虧不能互抵

財政部台北國稅局表示，會計師代理申報108年度營利事業所得稅及107年度未分配盈餘申報繳納稅款者，其查核簽證報告書應於7月底送交國稅局，未送交者，該案件不能盈虧互抵。

台北國稅局官員說，7月底是指紙本送交期限，如果是透過網路上傳資料的話，截止日期是7月30日的晚上12時。會這麼訂是預留一天的時間，萬一網路傳送不成功，還可以趕送紙本。

官員提醒，透過網路傳送，一定要等到「傳送成功」的回覆。回覆了，即表示真的傳送成功了。