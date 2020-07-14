未確定關稅案件得提供公債擔保 聲請免除假扣押
基隆關表示，業者如遇有未確定關稅案件，經法務部行政執行署執行假扣押或其他保全措施限制者，可主動向海關申請繳納欠繳總額之保證金，或以現金以外方式提供擔保，以免進、出口貨物遭暫停放行作業影響通關時效。
基隆關指出，當受處分人或納稅義務人收到處分書或補稅函(稅單)時便有繳納義務，如為補稅金額或處分書應繳金額單計或合計逾50萬元之未確定案件，除以現金擔保外，亦可提出下列與欠繳總額同額擔保，包括1.政府發行之公債、2.銀行定期存單、3.信用合作社定期存單、4.信託投資公司一年以上普通信託憑證、5.授信機構之保證、6.其他經財政部核准易於變價及保管且無產權糾紛之財產。
海關取得上述擔保後，依法向法務部行政執行署聲請撤銷其假扣押執行或解除保全措施，而業者遭暫停放行作業之貨物即可予以正常通關放行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言