捐贈股票給公益信託 股務單位未查核即過戶挨罰

個人捐贈股票給公益信託，這捐贈不必繳贈與稅，但是過戶前必須取得國稅局核發的「不計入贈與總額證明書」，如果公司股務單位沒有核對證明書即辦理股票過戶，公司會受罰。高雄國稅局說，根據裁罰表，要罰5,000元。

高雄國稅局說，公益信託有很多種，有做環保公益的、有做教育公益的、有做醫療公益的，形形色色，重點是以公益為目的，而且由信託業者承作，受相關規範。它們的資金主要來自捐贈。如果受贈標的是股票，常出現上述裁罰問題。

例如個人捐贈A公司的股票給收養流浪狗的團體，A公司的股務單位或會計人員要辦理過戶，把股票從個人名下轉到收養流浪狗團體的名下。高雄國稅局官員說，股務單位辦理過戶時要勾選過戶理由，如果勾選捐贈，就不必繳交證券交易稅。

是捐贈的話，股務單位要確認個人已經向國稅局申報過，取得「不計入贈與總額證明書」，官員說，這項查核是股務單位要做的，如果沒有查核到有證明書，股務單位即辦理過戶，股務單位要受罰。

官員說，股務單位屬民營事業者，罰1.5萬元以下罰款，實務上的裁罰在上半年是1萬元，下半年因裁罰表修正，已降到5,000元。如果屬公營事業，由主管機關對主辦及直接主管人員從嚴議處。