勞工退休金扣繳憑單有陷阱 一勞工補稅罰款34萬元

勞工退休金扣繳憑單有陷阱，高雄和台北國稅局都出現錯誤申報案例，補稅之外，還被罰款。高雄一勞工被補稅34萬多元，被罰款4萬多元，補稅罰款原因在於重複扣除免稅額度，官員說：「扣了兩次。」台北則有一位高薪的退休銀行員要被補稅罰款。

勞工退休，一次領取企業發給的退休金，企業會開給扣繳憑單，讓勞工申報退職所得，併入當年綜合所得申報個人綜合所得稅。

高雄國稅局官員說：「企業開給的扣繳憑單已經扣除了定額免稅金額，開給是退職所得淨額。勞工可能不明白，拿扣繳憑單上的淨額當退休金總額，在申報時，又扣了一次免稅金額，等於扣了兩次。」以致短漏報退休金，被補稅罰款。

高雄一位勞工107年7月退休，一次領取企業發給的退休金443萬2,833元，退休服務年資為13.5年，應課稅退職所得為100萬1,416元，扣繳憑單開給100萬1,416元。

公司幫勞工已經扣除免稅額計算出應稅所得。依據公式，（1）一次領取總額在18萬元乘以退職服務年資之金額以下者，所得額為0。18萬元×13.5年＝243萬元，這部分退休金免額，所得額為0。(2）超過18萬元乘以退職服務年資之金額，未達36萬2,000元乘以退職服務年資之金額部分，以其半數為所得額。36.2萬元×13.5年＝488萬7,000元。該勞工的退休金未到488萬元，於是用（443萬2,833元-243萬元免稅額度）×1/2＝100萬1,416元。這100萬1,416元是應稅所得。所以公司開給該勞工的退職所得扣繳憑單100萬1,416元。

高雄國稅局官員說，勞工以為100萬1,416元和薪資扣繳憑單一樣，要再扣除一個定額免稅額度，扣了243萬元後，申報退職所得為0。

官員指出，退休金是直接入帳的，勞工應該知道自己領了多少錢，400多萬和100萬差距很大，所以視勞工為漏報，予以裁罰。本稅補了30多萬元，目前有扣繳憑單的裁罰較低，按所漏稅額的0.2倍罰款。「該勞工很快就繳清本稅。後來裁罰打八折，只罰0.16倍，罰了4萬多元。」

台北國稅局也碰到相同的案子，最近手中的案子是一位銀行員退休，誤以為公司已經算好稅款了，500多萬元的退職所得扣繳憑單竟然沒有申報。台北國稅局官員說：「這稅款補起來不少，而且還要按所漏稅款0.2倍裁罰。」

國稅局官員表示，退職所得可能一生才申報一次，很多納稅人的確搞不清楚怎麼申報，呼籲公司會計人員在結算時，也一併提醒納稅人，避免報錯、漏報被罰。