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長照稅「一路發」上半年撥入168億元 逆勢成長

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
上半年全國稅收大減近三成，但撥入長照基金的長照稅竟「一路發」，上半年已撥入168億元，不僅沒少，還逆勢成長3.58億元。本報資料照片
上半年全國稅收大減近三成，但撥入長照基金的長照稅竟「一路發」，上半年已撥入168億元，不僅沒少，還逆勢成長3.58億元。本報資料照片

上半年全國稅收大減近三成，但撥入長照基金的長照稅竟「一路發」，上半年已撥入168億元，不僅沒少，還逆勢成長3.58億元。

財政部官員說，上半年長照稅收應該會超過200億元，因為還有一項房地合一課徵所得稅39億元尚未分配，這39億元會用於住宅政策和長照，如果分配完撥入長照基金的話，上半年的稅收支應長照基金應會超過200億元。

當初長期照顧服務法立法時，以遺產稅、贈與稅和菸稅部分稅收為長照基金主要來源，遭致外界批評，認為都找的是機會稅，稅源並不穩定。後來開徵房地合一稅時，又劃入其大部分稅收到長照基金。

沒想到，撥入長照基金的各稅逐年大幅成長，民國106年才撥入82.5億元，107年已達350.7億元，而108年首度突破400億元，達417.1億元。

今年適逢新冠肺炎疫情衝擊，景氣低迷，上半年全國稅收大減，財政部昨（9）日公布稅收統計，上半年實徵9,681億元，較去年同期減少3,976億元。

令人驚奇的是，指定各稅的撥入長照基金的錢竟然沒有減少，遺產稅撥入28.8億元，贈與稅撥入6.7億元，菸酒稅撥入132.6億元，合計168.1億元。較去年上半年增加3.5億元。

財政部也沒料到長照稅還能逆勢成長，官員研判，有可能是因為境管，以前大家出國回來會帶進免稅菸，今年只能從國內買。不過，這項研判無法完美說明，因為菸稅撥入長照基金金額比去年上半年少了5,000萬元。

不管如何，到目前為止，至少保障今年長照政策的推動不為錢所苦。

長照 遺產稅 財政部

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