薪資可以核實扣除 「那喪葬費可以報稅嗎？」國稅局這樣說...

薪資可以核實扣除，遺產稅中的喪葬費也可以嗎？高雄納稅人花了200多萬喪葬費，檢具單據，想向財政部高雄國稅局申報，被國稅局拒絕了。國稅局答覆：喪葬費不能核實扣除，只能定額扣除，即便花幾千萬元的喪葬費，也只能定額扣除123萬元。

薪資收入今年報稅時，首度可以定額、核實二擇一，亦即可以選擇核實扣除。只有薪資可以嗎？喪葬費行不行？高雄一位納稅人挑戰國稅局，他家人往生，喪葬費花了200多萬元，可不可以憑實際支付的單據，申報遺產稅時全數列報為喪葬費扣除額？

高雄國稅局依目前遺產及贈與稅法第17條第1項第10款規定，答復說，被繼承人的喪葬費用採定額扣除，不能核實扣除。

官員指出，遺贈稅法訂定時，採個平均數訂下定額扣除，有錢人花數千億、甚至上億元修墓園、辦喪禮，遺產稅中的喪葬扣除額只給123萬元。一般納稅人喪事從簡，進行樹葬，同樣也給扣123萬元，不用檢附任何單據。

東吳大學法學院客座教授葛克昌日前主持最佳稅法判決記者會時，批評台灣現行稅法的訂定，常常站在國家稅收的立場，而忽略了納稅人的權利。即便是薪資給了核實扣除的選擇，「但是大家可以去看看設了多少障礙？能核實多少？」