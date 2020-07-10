股市熱 證交稅創12年新高

資金行情帶動股市熱絡，財政部統計處指出，今年6月證交稅進帳125億元再創紀錄，不僅連續第九個月正成長，更高於5月表現一倍以上，達到近12年半以來，單月的最高紀錄。

今年受到新冠肺炎影響，許多本土產業受到衝擊，再加上各類稅收祭出緩繳政策，所得稅申報期也放寬至6月底才截止，導致上半年各類稅收幾乎都呈現負成長狀態，然而證交稅卻一支獨秀，累計前六月實徵淨額來到610億元，較去年同期多出199億元進入國庫，逆勢成長48.3％。

財政部統計處副處長陳玉豐指出，證交稅的亮眼表現，自然是受惠於台股今年表現強勁，統計今年前六月上市櫃股票的平均每日成交值為2,003億元，這意味著台股在上半年每日成交值都有2,000億元以上水準，這也令人十分訝異。

再單獨看6月表現，全月證交稅實徵淨額為125億元，較上年同月增加64億元，成長幅度達到106.1%，而且已經連續九個月正成長。陳玉豐表示，6月證交稅表現出色，自然也代表著成交值的表現不俗，據統計，6月上市櫃股票平均每日成交值為2,388億元。

陳玉豐表示，6月台股的亮眼表現，讓證交稅創下近12年半以來單月最高紀錄，上一次看到台股同等表現的時候是2007年10月，當月證交稅共進帳126億元。

總體稅收方面，受到綜所稅、營所稅等兩大稅收不如預期影響，6月總稅收實徵淨額2,202億元，減幅超過五成。累計上半年總稅收僅9,681億元，年減29.1%。相較於全年稅收目標預算數2.4兆元，目前僅達成四成。

陳玉豐表示，展望全年表現，由於所得稅延後申報，目前很難去預估全年稅收能否達標，從2014年開始，總稅收已連續六年都超出預算數，但不排除受到疫情影響所致，造成今年稅收短徵的可能。