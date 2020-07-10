房市大案助攻 土增稅逆勢增13％

今年上半年多數稅收表現慘澹，但房市表現卻讓土地增值稅逆勢成長，6月實徵93億元，年增13.3％，財政部統計處指出，最主要受惠於新北市、桃園市及台中市等三地區，都有大案件帶動單筆破億高額稅款入帳。

從6月單月表現來看，土增稅進帳93億元，總共來自全台5萬餘件申報案，申報案件數也比去年同月增加2千多件。統計處副處長陳玉豐表示，本期土增稅稅收逆勢成長，主要來自直轄市的稅收貢獻良多。

據財政部統計，新北市6月土增稅進帳24.6億元，較上年同月增加7.1億元，為6月土增稅表現最亮眼的地區；桃園市本期徵起12.6億元，較上年同月增加5.3億元；台中市本期徵起18.5億元，較上年同月增加2.3億元；在六都之外，新竹縣也徵起5.8億元，較去年同期成長3.3億元。

其實從整體上半年來看，土增稅徵起案件其實並沒有特別多，反而較去年同期減少4.6％，但是稅收卻較去年同期增加12億元，累計達到499億元。