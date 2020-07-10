員工技術入股 留意稅務風險

個人證交所得即將重新課徵最低稅負，安永會計師林志翔提醒，員工曾以技術入股，或是由公司發放員工獎酬股票等情形，未來也可能會因新制上路而課稅。

財政部已預告修正《所得基本稅額條例》，個人交易未上市櫃股票獲利，將於明年1月1日起重新計入個人基本所得額，依據最低稅負制課稅。值得注意的是，諸如《產業創新條例》當中所規範的員工獎酬股票、員工技術入股等模式，都會讓個人取得股權，因此也產生未來課稅風險。

林志翔指出，這二種員工持股有個共同特色，在於適用緩課所得稅機制，以較多人會遇到的員工獎酬股票為例，在取得股票的當年度，不必計入當年的薪資所得，而是等到實際買賣、贈與、遺產分配時，才按全部轉讓價格作為該年度所得課稅。

林志翔指出，為避免原本申請緩課，未來出售時被課重稅的問題，財政部也讓取得獎酬股的員工，在滿足法定條件下，可以選擇按「取得股票時價」或「實際轉讓價格」兩個標準，擇低計算應稅所得。