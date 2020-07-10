建設公司報稅 別誤算股利

北區國稅局表示，最近查到兩家建設公司都犯了同樣的報稅錯誤，他們忘了把免稅的股利收入計入公式，計算分攤的營業費用及利息支出，其中一家因而被補稅230萬元。

國稅局官員表示，針對上述申報錯誤，國稅局視為計算錯誤，不算故意漏報，只補稅，不罰款。

營所稅都是專業的會計師或公司財會人員處理，比較不會犯粗淺的錯誤，不過，因為重複出現同樣的錯誤，國稅局特別提醒公司注意。

北區國稅局指出，根據《所得稅法》第42條，公司因投資其他營利事業所獲配的股利是不計入所得額課稅的。這是為避免重複課稅，不然A公司獲利課一次，分配B公司再課一次，就重複課了。

另外，南區國稅局指出，一家營利事業報錯房地合一稅，帶入公式，多減了土地增值稅，同樣補稅。