退稅款 應列報其他收入

針對企業購買節能家電、中古汽機車及大型車汰舊換新等退稅措施，財政部昨（9）日發布函釋定調，要求企業於取得退稅後，帳面也須列為資產成本的減項、滾動修正折舊金額，或將退稅款列為其他收入。

財政部指出，《貨物稅條例》目前針對新購節能家電、將中古汽機車及老舊大型車汰舊換新，皆有機會享減徵或退還原本應納的貨物稅。消費者個人退稅後，本來就不會課到所得稅，不過特別針對企業或機關團體而言，根據最新函釋，須把退稅額列為固定資產成本，或當年度費用的減項。

官員表示，通常坊間企業購置車輛，由於單筆金額較大，所以會列入固定資產、逐年折舊，企業如果在購買的當年度就取得退稅，可以直接將退稅款從資產成本減除，按減除後的帳面金額，計算攤提折舊；如果沒有在當年度就申請退稅，而是等到隔年之後才退稅，這筆退稅款就該列為固定資產本身未折減餘額的減項，再依《所得稅法》第52條規定計算折舊。