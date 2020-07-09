前六月稅收大減三成 全年稅收達標不樂觀
財政部今（9）日公布6月稅收統計，受到兩大所得稅收不如預期影響，累計上半年實徵淨額9,681億元，較上年同期大減三成，全年預算數僅達成40%，恐怕終結連續六年稅收超徵情形。統計處副處長陳玉豐指出，今年稅收很難估計，綜所稅、營所稅皆未入帳，再加上接下來營所稅暫繳政策未定，不排除全年稅收未達標的可能。
以往每年5月為綜所稅、營所稅申報期，稅款多半將於6月陸續入帳，不過今年申報期間延長至6月31日，導致許多稅款至今仍未抵達國庫，根據財政部統計，6月總稅收實徵淨額2,202億元，較去年同月減少2,611億元，減幅超過五成。如果從上半年累計數來看，總稅收9,681億元，也較去年同期減少3,976億元或29.1%。
從個別稅目來看，營所稅累計上半年實徵淨額1,501億元，較去年同期減少2,433億元，減幅超過六成；綜所稅方面，上半年實徵淨額1,446億元，也較去年同期減少1,745億元，減幅逾五成，陳玉豐指出，兩大所得稅幾乎占全年稅收預算一半，若所得稅短徵，全年稅收表現也不會樂觀。
陳玉豐表示，展望全年表現，由於所得稅延後申報，目前很難去預估全年稅收能否達標，過去從2014年開始，連續六年總稅收都超出預算數，但不排除受到疫情影響所致，造成今年稅收短徵的可能。
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