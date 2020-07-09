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國家隊支付撒幣挺數位振興券 加碼三大措施

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導

為支持行政院推行的數位綁定振興三倍券，台灣Pay再放寬三項加碼措施。一、滿額加碼禮前30萬名，提高到500元回饋金；二、加碼禮「不限名額」，30萬名以後消費者，每人新增200元回饋；三、首刷禮每人100元，無上限。

振興三倍券自1日起開始預購、綁定，民眾購買實體券比例突破八成，大勝數位券，不禁讓人懷疑，當初推動數位券是否「雷聲大雨點小」，為因應政策，台灣Pay再撒幣拉高行銷預算，推出無限量優惠活動，八大公股銀行銷預算拉高到至少2,000萬元。

財政部今（9）日召開記者會，由次長阮清華親自主持，並公布台灣Pay加碼新放寬措施，共有三項。第一、加碼禮調高至500元，前30萬名消費者，每人由300元提高到500元回饋金，其中公股銀行共有266,664名、其餘金融機構共33,336名。

第二、加碼禮不限名額，也就是說，沒搶到前30萬名無礙，30萬名以後的消費者，每人新增200元回饋，無名額上限。第三、首刷禮不限名額，每人100元，名額無上限。

除此，若民眾使用八大公股銀行帳戶綁定台灣Pay進行累計消費，還可額外獲得「早鳥優惠」300名，仍限量前一萬名，部分行庫祭出，超過10,000名者，採階梯式回饋方式。

換言之，使用公銀台灣Pay的民眾，前述回饋（加碼500元、首刷禮100元、早鳥優惠300元）都拿到，即可獲得900元回饋，再加上特約商店平均八折回饋共600元的話，總計回饋高達1,500元，意味著，不但無須負擔1,000元成本，還可額外獲得500元回饋。

三倍券 財政部

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