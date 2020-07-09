企業以物易物 須開發票

公司間以物易物，一家公司拿機器設備去換另一家公司發行的新股，結果兩家公司都算銷售行為，兩家公司都要開發票，繳營業稅。台北國稅局官員說，稅法的規定和常識判斷有些不一樣，以物易物並沒有收到貨款，但稅法認定是銷售，並且會去算出銷售額。

個案是這樣的，台北國稅局表示，甲公司108年間以市場價值80萬元之機器設備作價抵繳，認購乙公司增資發行新股10萬5,000股。國稅局要求兩家公司都要開發票。

怎麼開呢？台北國稅局官員說，10萬5,000股的新股每股面額10元，算下來時價是105萬元，所以甲公司應開立105萬元的統一發票給乙公司，105萬元視為含稅價，銷售額為100萬元，營業稅額是5萬元（營業稅率是5%）。乙公司同樣的也要開105萬元的統一發票給甲公司。兩家都漏開發票，會被處罰。

台北國稅局官員指出，依加值型及非加值型營業稅法第3條第1項規定，將貨物之所有權移轉與他人，以取得代價者，為銷售貨物。