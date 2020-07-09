聽新聞
test
0:00 / 0:00

企業以物易物 須開發票

經濟日報 / 記者徐碧華／台北報導

公司間以物易物，一家公司拿機器設備去換另一家公司發行的新股，結果兩家公司都算銷售行為，兩家公司都要開發票，繳營業稅。台北國稅局官員說，稅法的規定和常識判斷有些不一樣，以物易物並沒有收到貨款，但稅法認定是銷售，並且會去算出銷售額。

個案是這樣的，台北國稅局表示，甲公司108年間以市場價值80萬元之機器設備作價抵繳，認購乙公司增資發行新股10萬5,000股。國稅局要求兩家公司都要開發票。

怎麼開呢？台北國稅局官員說，10萬5,000股的新股每股面額10元，算下來時價是105萬元，所以甲公司應開立105萬元的統一發票給乙公司，105萬元視為含稅價，銷售額為100萬元，營業稅額是5萬元（營業稅率是5%）。乙公司同樣的也要開105萬元的統一發票給甲公司。兩家都漏開發票，會被處罰。

台北國稅局官員指出，依加值型及非加值型營業稅法第3條第1項規定，將貨物之所有權移轉與他人，以取得代價者，為銷售貨物。

國稅局 營業稅 統一發票

延伸閱讀

外部股東盼欣同代表林宏信 擔任召開大同股臨會發起人

大同改選爭議 律師：關鍵在經部准駁申請董事變更

大同市場派：本週申請召集股臨會改選董事

法律素人贏過大律師 勞動部裁決台大醫院違反工會法

相關新聞

金融機構申報CRS資訊 達標

今年6月金融機構首度申報CRS（稅務用途金融帳戶資訊），財政部國際財政司長李雅晶昨（8）日表示，首次申報相當順利，所掌握...

列報商品損失 留意時限

營利事業申報營所稅時，可依法列報費用及損失。財政部南區國稅局提醒公司，商品盤損、商品報廢、災害損失以及固定資產報廢等四種...

企業以物易物 須開發票

公司間以物易物，一家公司拿機器設備去換另一家公司發行的新股，結果兩家公司都算銷售行為，兩家公司都要開發票，繳營業稅。台北...

財稅首長「六朵花」 走馬上任

財政部昨（8）日舉行所屬機關首長交接典禮，新任首長包括賦稅署署長許慈美、台北國稅局局長宋秀玲、中區國稅局局長吳蓮英、財政...

未認證 3.8萬包裹卡關

網購已成為日常消費行為之一，但別忘了從國外買貨進口要實名認證，今年五月十六日起未實名認證的累犯，海關將不受理報關進口。據...

海外網購實名制 買家爆漏洞

海外網購包裹實名制五月十六日正式上路後，只要在報關App「ＥＺ ＷＡＹ易利委」進行實名認證，每個進口包裹都會被「登記在案...

舊車換新退稅 三情形不適用

財政部高雄國稅局表示，依據貨物稅條例規定，汽機車汰舊換新退稅優惠，有規定新舊車車主必須登記為同一人、配偶或二親等以內親屬...

專家：試算免稅額 分批出售

勤業眾信會計師莊瑜敏說，明年出售未上市櫃股票前，可以先試算自己的免稅額度，必要時，可以規畫逐年分批出售。

買賣未上市股票 防雙稅上身

財政部已經預告將修法，明年起恢復未上市櫃股票交易所得課徵個人最低稅負。勤業眾信和資誠兩大會計師事務所都提醒家族進行控股公...

開啟過世親人保管箱 須通知稅局人員到場

金融遺產一站式查詢服務，自今年7月起擴大至全國都可辦理。財政部高雄國稅局表示，若繼承人不清楚親人生前是否有向金融機構租用...

法律頻道／保護經營權 祭出特別股制度

本周最熱門的新聞，就是「大同公司」這個跟台灣人一起長大的企業，長年的經營者林郭文豔即使持股已經不高，竟然也在股東會中演出...

國稅局遭諷黑心 民團抗議籲撤太極門等違法稅單

法稅改革聯盟、平反1219行動聯盟今天號召近百人聚集中區國稅局，送匾諷刺「國稅局黑心第一」「亂開假稅單 獎金領不完」現場...

熱門新聞

最大企業購售電契約 台積電買沃旭20年大彰化風場綠電

三倍券有效？柯文哲：若有效 他們以前罵馬英九什麼？

影／郵局15日開放櫃檯購買三倍券 教你這樣買最快

疫情來首見！無薪假大減5990人、488家 這些行業回溫了

佳世達大艦隊捷報 收購明泰股權案公平會准了

舊經濟型態回不去 謝金河三大理由看好台灣的未來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。