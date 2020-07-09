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列報商品損失 留意時限
營利事業申報營所稅時，可依法列報費用及損失。財政部南區國稅局提醒公司，商品盤損、商品報廢、災害損失以及固定資產報廢等四種損失，必須在規定時間內向稽徵機關報備，以免隔年申報營所稅時無法列報，影響自身權益。
其中，商品盤損（盤點庫存時，發現帳上與實際數量不符所產生的損失）、商品報廢，都是必須在事實發生後30日內，檢具相關清單給稅局；若是地震、風災、水災、旱災等不可抗力災損，則應在事實發生後「次日」起30日內報備，比前述兩種損失的報備時限多了一天。
至於固定資產報廢則是採「事前報備制」，官員表示，主要是針對未達耐用年限而毀滅或廢棄者，公司應該在報廢前報請稽徵機關核備，確認該固定資產確實已不敷使用，並以未折減餘額列為該年度損失。
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