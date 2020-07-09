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財稅首長「六朵花」 走馬上任
財政部昨（8）日舉行所屬機關首長交接典禮，新任首長包括賦稅署署長許慈美、台北國稅局局長宋秀玲、中區國稅局局長吳蓮英、財政人員訓練所所長許寧佑。財政部長蘇建榮勉勵新團隊，在疫情下，國內外經濟受到衝擊，希望新首長能夠一本初衷、全力以赴，做好財稅工作。
蘇建榮表示，這一波新人事是以專業為考量，也期望透過不同職務歷練，深化培育優秀財政人才。他也表示，賦稅署署長及五區國稅局局長，這次繼續開出「六朵花」，清一色為女性首長，「男性同仁要多努力了！」
許慈美表示，接下賦稅署署長工作後，將思考在疫情當前如何帶領稅制革新，同時又能接地氣；宋秀玲表示，對新職誠惶誠恐，台北市是跨國企業的所在地，未來希望對外商提供最優質、最安心的稅務服務，讓外商能夠加碼投資台灣；吳蓮英則說，稽徵工作是很高的藝術，既要合情合理課稅，對民眾服務也要到位，未來會持續貢獻自身心力。
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