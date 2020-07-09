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金融機構申報CRS資訊 達標

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導
圖／經濟日報提供
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今年6月金融機構首度申報CRS（稅務用途金融帳戶資訊），財政部國際財政司長李雅晶昨（8）日表示，首次申報相當順利，所掌握的金融機構名單申報率達到百分之百。國財司也透露，最快明年在歐盟國家也將傳出好消息，部分歐盟國家將繼日本、澳洲後，可望與我國進行CRS資訊交換。李雅晶表示，今年共1,662家金融機構申報CRS，屬於日本、澳洲稅務居住者持有或控制的金融帳戶資料合計近3.8萬筆，帳戶餘額合計1兆608億元；其中，澳洲稅務居住者在台帳戶約8,000多筆，帳戶餘額1,060億元；日本稅務居住者在台帳戶近3萬筆，帳戶餘額9,548億元。

李雅晶表示，自6月1日申報起跑後，國財司同仁每天「緊迫盯人」，輔導各金融機構儘快完成申報，原本擔心新冠肺炎疫情會影響申報狀況，所幸金融機構都很配合，金融業公會上的名單，申報率達到百分之百，讓首度申報完美落幕。

李雅晶指出，我國將在9月與日本、澳洲交換CRS資訊，一般誠實納稅的納稅人，無須擔憂被追稅，但如果在日本、澳洲有鉅額所得未申報者，到了9月將無所遁形，建議儘快完成補報繳。

至於下一批將與我國簽訂CRS交換的國家，國財司官員透露，預期明年會與部分歐盟國家達成共識，不過現在還言之過早，仍須持續努力；至於外界關注的新加坡，官員表示也會盡最大努力。

官員指出，我國33個租稅協定國中，有24個承諾執行CRS，這24個國家都是國財司的「客戶」，也是未來積極洽簽CRS的對象，其中屬歐盟會員國包括捷克、奧地利、比利時、法國、德國等，明年可望傳出好消息。

官員表示，今年CRS首度申報僅包含100萬美元以上的高資產帳戶，明年則將納入低資產帳戶，申報筆數會大增，加上交換國家也會變多，明年申報能否順利才是重頭戲。

李雅晶表示，今年CRS申報邁出穩健第一步，希望後續與日本、澳洲順利交換，並兼顧資料品質，藉此作為典範，未來讓更多國家願意與我國交換資訊，讓我國CRS網絡日趨綿密。

澳洲 歐盟

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