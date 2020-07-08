快訊

籃球／璞園加入、陳建州任執行長 新聯盟四隊年底開打

午後雷陣雨來了！ 基隆、新北等10縣市大雨特報

和你想的不一樣！公司間以物易物 兩邊都要開發票

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

公司間以物易物，一家公司拿機器設備去換另一家公司發行的新股，結果兩家公司都算銷售行為，兩家公司都要開發票、繳營業稅

台北國稅局表示，甲公司108年間以市場價值80萬元之機器設備作價抵繳，認購乙公司增資發行新股10萬5,000股。國稅局要求兩家公司都要開發票。

怎麼開呢？台北國稅局官員說，10萬5,000股的新股每股面額10元，算下來時價是105萬元，所以甲公司應開立105萬元的統一發票給乙公司，105萬元視為含稅價，銷售額為100萬元，營業稅額是5萬元（營業稅率是5%）。乙公司同樣的也要開105萬元的統一發票給甲公司。兩家都漏開發票，會被處罰。

台北國稅局官員指出，依加值型及非加值型營業稅法第3條第1項規定，將貨物之所有權移轉與他人，以取得代價者，為銷售貨物。「公司以為的以物易物，是交換，但從稅法角度看，是銷售。」

而以物易物的價格認定，官員說：「從高。」營業稅法第32條第1項前段及同法施行細則第18條規定，以換出設備或取得股權（份）的時價，從高認定銷售額，開立統一發票交付被投資公司。

營業稅 國稅局 統一發票 發票

延伸閱讀

裕國董事會決議召開股東常會 擬向前董座行使歸入權

證券投資人及期貨交易人保護法修法重點簡介

高市中都市場成「危」建 市府限一個月改善否則開罰

港版國安法實施細則 陸委會：應保障我駐港機構不受干擾

相關新聞

未認證 3.8萬包裹卡關

網購已成為日常消費行為之一，但別忘了從國外買貨進口要實名認證，今年五月十六日起未實名認證的累犯，海關將不受理報關進口。據...

海外網購實名制 買家爆漏洞

海外網購包裹實名制五月十六日正式上路後，只要在報關App「ＥＺ ＷＡＹ易利委」進行實名認證，每個進口包裹都會被「登記在案...

舊車換新退稅 三情形不適用

財政部高雄國稅局表示，依據貨物稅條例規定，汽機車汰舊換新退稅優惠，有規定新舊車車主必須登記為同一人、配偶或二親等以內親屬...

專家：試算免稅額 分批出售

勤業眾信會計師莊瑜敏說，明年出售未上市櫃股票前，可以先試算自己的免稅額度，必要時，可以規畫逐年分批出售。

買賣未上市股票 防雙稅上身

財政部已經預告將修法，明年起恢復未上市櫃股票交易所得課徵個人最低稅負。勤業眾信和資誠兩大會計師事務所都提醒家族進行控股公...

開啟過世親人保管箱 須通知稅局人員到場

金融遺產一站式查詢服務，自今年7月起擴大至全國都可辦理。財政部高雄國稅局表示，若繼承人不清楚親人生前是否有向金融機構租用...

國稅局遭諷黑心 民團抗議籲撤太極門等違法稅單

法稅改革聯盟、平反1219行動聯盟今天號召近百人聚集中區國稅局，送匾諷刺「國稅局黑心第一」「亂開假稅單 獎金領不完」現場...

25家境外電商未開發票 罰鍰3,000元 限期改正

根據財政部台北國稅局統計，目前仍在營業中的104家境外電商中，還有25家仍未開立雲端發票，官員表示，未開發票的境外電商都...

補稅申請復查 留意期限

納稅人接獲補稅單，若對於核定補稅處分不服，應在繳款書送達後，繳納期間屆滿隔日起30日內申請復查，若是超出期限才申請，將被...

勞退新制月退金 定額免稅

今年開始，有6萬多勞工符合條件，有資格申領勞退新制的月退金。不過，公務人員退休撫卹基金管理條例明訂軍公教領退撫的月退是免...

訂免稅條款？勞工不划算

勞退新制領月退比照軍公教，在管理基金條例中也訂免課所得稅條款好不好？勞動部官員竟說：不好。官員指出，當初是用自提6%免稅...

境外電商貢獻營業稅 已突破百億

根據財政部台北國稅局統計，目前仍在營業中的104家境外電商中，還有25家仍未開立雲端發票，官員表示，未開發票的境外電商都...

熱門新聞

才說看好Q2營收...微星總經理墜樓亡 股東會態度洩端倪

微星總座江勝昌因個人健康因素辭世 公司：甚為哀痛

彭淮南親電「百萬棵樹你砍得下去？」 陳吉仲回應了

最「狂」財測！外資看聯發科 喊到1,000元

理專A錢長達十年 這家銀行今被罰1,200萬元

金管會：9月起65歲以上買投資型保單要錄音錄影

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。