新台幣午盤大漲1.48角 暫收29.432元

新台幣今（8）日午盤以29.432元兌1美元，升值1.48角暫收，成交金額3.58億美元。

儘管昨天財政部公布6月出口連四黑，美股昨天也因為新冠肺炎疫情病例激增，導致航空和飯店類股大跌，跡象顯示經濟復甦看似仍有漫長的路要走，加速投資人獲利了結腳步，道瓊指數大跌396點，其餘三大指數也收黑，但台北股匯早盤表現依然強勢。

新台幣今天早盤以29.590元兌1美元，貶值1分開出，隨即站上29.4字頭，盤中一度大漲1.7角，觸29.41元價位；午盤暫收29.432元，升值幅度0.5%，仍舊為主要亞幣中表現最強。

匯銀主管表示，以昨天台港韓股市先漲後跌，可以看出，部分國際資金在炒熱新興亞洲市場後，獲利拔檔走人；後續匯率會怎麼走，得看國際資金是流入還是流出的多。