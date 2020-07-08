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應按工程款開發票 延遲完工罰款不能拿來抵

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

承包工程延宕被罰錢，廠商收了尾款後，扣掉罰款，以扣除罰款後的金額開發票。台北國稅局指出，不可以，必須全數尾款開發票，將補稅罰款。

台北國稅局指出，一家公司承包人家的土木工程，人家按按工程進度撥付工程款，工程尾款（含稅）為84萬元，但施工進度落後，逾工程合約之完工期限才完工，被人家罰款21萬元。公司以工程尾款扣除罰款後之實際收款金額63萬元（84萬元-21萬元）開立統一發票報繳營業稅。國稅局視為短漏報銷售額20萬元，補稅1萬元（20萬元×5%），並裁處罰鍰。

台北國稅局官員說，發票金額必須按實收工程款開立，罰款是另外的支出，兩者不能互抵。

同樣的情況以前發生過，官員說，財政部早在75年7月26日台財稅第7555737號函規定，被處罰款與依限開立發票係屬二事，不得以工程款抵付逾期罰款而以淨額開立統一發票，仍應就承包工程原應收取之工程款開立統一發票。

國稅局 統一發票

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