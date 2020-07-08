裕國董事會決議召開股東常會 擬向前董座行使歸入權

裕國冷凍冷藏（8905）今年度股東常會於6月24日流會後，董事會決議將於9月23日召集股東常會，全面改選董事。

值得注意的是，此次股東常會議案除沿用前次公告內容外，董事會一併決議，擬依公司法第209條第5項規定，提請股東會向前董事長楊連發行使歸入權。

裕國發出聲明表示，楊連發擔任裕國集團董事長兼總經理期間，同時開設食品製造公司楊名國際，並兼任該公司負責人，其與裕國皆為相同業務公司，應依公司法第209條第1項規定，向股東會說明並取得股東會同意。

楊連發在未經股東會解除競業禁止之下，同時代理裕國公司與楊名國際交易，並由楊名國際與裕國公司競業，已違反競業禁止，全體董事為維護公司權益，同意提請股東會決議，向楊連發行使歸入權，也就是將楊連發競業期間的所得，視為裕國公司之所得，並依法求償。

裕國新任董事長楊育偉表示，對於先前接獲股東質疑前董座召集股東會，及受理獨立董事提名程序瑕疵問題，股東或許因此拒絕出席表達抗議，公司對於前次流會深表遺憾。

但身為裕國董事長，責無旁貸儘速召集董事會，幸獲全體董事支持召開此次股東常會，也再次感謝董事會對於公司的支持。

而有關向前董座楊連發行使歸入權一案，楊育偉沈痛表示，維護公司及全體股東權益為第一要務，也希望前董座能主動履行賠償義務，避免影響公司及全體投資人的權益。