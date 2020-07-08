未認證 3.8萬包裹卡關

網購已成為日常消費行為之一，但別忘了從國外買貨進口要實名認證，今年五月十六日起未實名認證的累犯，海關將不受理報關進口。據統計，至六月底約有三點八萬件包裹被查到未實名認證而卡關，需補紙本委任或完成實名認證才進得了國門。海關表示，實名認證綁定率已近四成，希望一步步遏止跨境網購亂象。

為保護民眾個資及便捷通關，財政部關務署二○一八年六月開始推動實名認證，並搭配推出「ＥＺ ＷＡＹ易利委」實名認證ＡＰＰ，簡化委任報關程序。民眾若覺得紙本委任報關很麻煩又有個資外洩疑慮，可下載實名認證ＡＰＰ並完成實名認證。進口包裹只要直接填報手機門號即可，不用填報身分證統一編號給物流業者，包裹通關時ＡＰＰ就會通知，方便確認及回覆。

實名認證制度正式上路後，只要未透過填寫報關委任文件、實名認證ＡＰＰ等方式完成實名認證，初犯警告，再犯就不予收單。

官員表示，大型電商平台淘寶台灣、物流公司順豐與捷豐等三大公司，都已讓會員完成整批實名認證，方便海外網購進口，電商蝦皮則尚未完成，海關正持續輔導中，「七月底是最後期限」。

至於亞馬遜等民眾也很愛用的跨境電商購物平台，海關官員表示，這類平台大都透過國際大型快遞業者在寄送快遞貨物，都按照規矩來，委任等報關程序相對完備，遵循實名認證制度，不會有冒名申報、貨價不符等問題。