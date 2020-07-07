國稅局遭諷黑心 民團抗議籲撤太極門等違法稅單

法稅改革聯盟、平反1219行動聯盟今天號召近百人聚集中區國稅局，送匾諷刺「國稅局黑心第一」「亂開假稅單 獎金領不完」現場專家學者以公益律師黃文皇、太極門稅務假案等指標性案例解析稅災亂象及法稅改革方向，訴求「平反假案 撤銷違法稅單。」國稅局台中分局至今未回應。

聯盟抗議指稅務災區台中地區，輔大企管系兼任助理教授魏賜聰公開國稅局違法功績，羅列7大稅災指標案例，中區國稅局有關的4個「整肅24年賦稅人權蕩然無存太極門案」「公益律師黃文皇也成稅災戶」「不死稅單連救命錢都被強制執行吳沛純案」「威脅限制出境，台商被逼補稅200萬」等。

德國歐斯納布魯克大學駐台教授連福隆也到場開講評析台灣法稅侵犯人權，令人髮指。

聯盟指出，公益律師也成稅災戶，黃文皇律師擔任地院指定的遺產管理人，不僅代墊3000多元，後來國稅局查到當事人曾經匯錢到國外，因找不到當事人家屬，竟然要黃文皇支付遺產稅欠稅加一倍裁罰，共約1億1200萬。

聯盟人士指出，台中市長盧秀燕擔任立委時，曾幫忙協調，當時的財政部長張盛和竟說「不罰的話，我們怕他會跟繼承人串通！」此案至今未解，黃文皇隨時可能被強制執行。害黃文皇好幾次都想跳樓一了百了，看到自己的孩子，才打消輕生念頭。

台商顏先生現場控訴慘痛經驗，他在大陸開工廠，皆經會計師簽證依法報稅，國稅局卻以「同業利潤標準」要求補稅，稅務人員約顏談判，說好補稅20萬，隔沒幾天，稅官再打電話說他的長官不同意，要求補稅200萬。只要欠稅50萬就可以限制出境。對經常要往返台灣大陸的顏先生來說非常嚴重，只好繳了200萬。

顏先生現場疾呼要以愚公移山的精神繼續推動法稅改革，為後世子孫建一個真正法治、公平與正義的社會。

集稅務災難大成的太極門案，被監察院列為重大人權保障案件，遭假案整肅24年賦稅人權蕩然無存。魏賜聰揭開假案整肅手法，民國85年總統直選後疑似整肅異己，侯寬仁檢察官涉嫌以假證據、假證人來起訴太極門。刑案在96年三審判決無罪、無稅，認定敬師禮是贈與屬免稅所得、弟子互助代辦並非營利販售，與掌門人夫婦無關，無任何課稅問題。依據毒樹毒果理論，稅案來自刑案，刑事三審級法院判決太極門無罪、無稅確定，國稅局就應依法撤銷違法課稅處分，毒果卻繼續殘害人民至今，還涉及隱匿證據、超額查封等問題。