快訊

美國疫情失控 NBA為什麼仍要堅定復賽？

翻艇殉職上兵26歲生日 父親哀傷含淚：我忘了是今天

勞退新制要稅 財政部：勞工享雙重租稅優惠

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
財政部表示，勞工是享雙重租稅優惠，在提繳階段，自願提繳退休金不計薪資課稅，而在提領階段，退休金享定額免稅。報系資料照
財政部表示，勞工是享雙重租稅優惠，在提繳階段，自願提繳退休金不計薪資課稅，而在提領階段，退休金享定額免稅。報系資料照

同樣領月退，軍公教不用稅，勞退新制要稅，財政部特別撰文說明，財政部表示，勞工是享雙重租稅優惠，在提繳階段，自願提繳退休金不計薪資課稅，而在提領階段，退休金享定額免稅。

財政部表示，現行各行各業勞工依勞工退休金條例規定，在每月工資6%範圍內自願提繳的退休金，可不計入提繳年度薪資所得課稅；待勞工退休領取退休金時，該退休金所得並享有定額免稅優惠（以分期領取為例，109年度全年領取總額在78萬1,000元以下免稅），故現行勞工自願提繳的退休金，享有提繳時及領取時雙重租稅優惠，有助於政府鼓勵勞工提繳退休金及保障勞工退休生活之政策目的。

 至於公務人員、政務官、教育人員及軍職人員每月按一定費率自薪資所得中提撥之退撫基金費用，於提撥時須依所得稅法規定按薪資所得課稅，嗣後領取退休金等退撫給與時，則依公務人員退休撫卹基金管理條例規定免稅。

 舉例而言，勞工A君及公務人員B君每月薪資所得均為5萬元，每月均提撥(繳)退休金3,000元，則退休前，A君每月應稅薪資所得為4萬7,000元；B君每月應稅薪資所得為5萬元。至109年退休時，倘二人均採分期領取退休金方式，如A君領取之退休金超過定額免稅額度，應就超過部分課稅；B君領取之退休金，則依上開公務員退撫條例規定全數免稅。

 財政部表示，有關報載軍公教與勞工同樣領取月退，軍公教不用課稅，勞退新制卻要課稅一節，未說明兩者於提撥(繳)時薪資所得課稅規定不同，未完整呈現退休金課稅規定，易造成外界對稅制規定有所誤解。

勞工退休金 薪資 免稅額

延伸閱讀

25家境外電商未開發票 罰鍰3,000元 限期改正

勞退新制月退金 定額免稅

訂免稅條款？勞工不划算

同樣領月退 軍公教不用稅 財政部：勞退新制要稅

相關新聞

25家境外電商未開發票 罰鍰3,000元 限期改正

根據財政部台北國稅局統計，目前仍在營業中的104家境外電商中，還有25家仍未開立雲端發票，官員表示，未開發票的境外電商都...

補稅申請復查 留意期限

納稅人接獲補稅單，若對於核定補稅處分不服，應在繳款書送達後，繳納期間屆滿隔日起30日內申請復查，若是超出期限才申請，將被...

勞退新制月退金 定額免稅

今年開始，有6萬多勞工符合條件，有資格申領勞退新制的月退金。不過，公務人員退休撫卹基金管理條例明訂軍公教領退撫的月退是免...

訂免稅條款？勞工不划算

勞退新制領月退比照軍公教，在管理基金條例中也訂免課所得稅條款好不好？勞動部官員竟說：不好。官員指出，當初是用自提6%免稅...

境外電商貢獻營業稅 已突破百億

根據財政部台北國稅局統計，目前仍在營業中的104家境外電商中，還有25家仍未開立雲端發票，官員表示，未開發票的境外電商都...

新聞中的法律／從大同之亂談股東權益

大同公司在109年度股東常會以股東未依企併法第27條第14項及第15項規定向主管機關申報；且就10％以下股份，因涉及陸資...

稅單送達 不限本人簽收

今年房屋稅繳納期限僅至6月1日，過去有民眾反映未收到稅單，最後卻被移送強制執行。高雄市稅捐稽徵處表示，稅單有多種合法送達...

職福會福利金課稅 留意來源

公司依《職工福利金條例》規定所成立的職福會，在所得稅課稅規定上，視為教育文化公益慈善機關團體，依據機關團體免稅適用標準來...

文化部預告圖書免徵營業稅修法草案 效期可達十年

文化部前部長鄭麗君卸任前，宣布文化部與財政部已達成共識，圖書免徵營業稅將於明年正式上路。文化部上周預告「文化藝術事業減免...

未上市櫃股票交易所得 將課20％最低稅負

四年多前推動停徵證券交易所得稅的立法疏失，造成未上市櫃股票交易成為有心人士租稅規劃的漏洞，財政部發現情況日益嚴重，財長蘇...

圖書免營業稅 效期可達10年

文化部前部長鄭麗君卸任前，宣布文化部與財政部達成共識，圖書免徵營業稅將於明年上路。文化部上周預告「文化藝術事業減免營業稅...

「小木栓」蘇建榮推加稅 自己人與「利委」是兩大考驗

未上市櫃股票交易所得免稅衍生的租稅弊端沉疴已久，這也是為何當年財政部長林全會納入最低稅負課稅的原因，如今卻因當年停徵證所稅的修法疏漏而門戶洞開，財長蘇建榮決定出手補破網，可說是為租稅公平跨出一步。但減稅容易加稅難，修法過程必將面臨許多內外壓力，這期間除了府院的支持，財部的論述和策略也必須到位，才能落實改革。

熱門新聞

經濟部：紙本三倍券加開一輪 7月8日至12日預購

投保中心：對大同董事長林郭文艷提出解任訴訟

唱衰？柯文哲：有唸書都知道 三倍券一定沒效果

三倍券買塔位放大十倍... 網友：超前部署！

紙本3倍券預購 超商加一輪…7月8日起預購

三倍券沒效果 柯文哲：如同強心劑稀釋千倍 每天慢慢滴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。