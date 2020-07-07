麗寶集團瞄準高雄獵地 已向國產署詢問

財政部國有財產署6月底標脫今年首批的設定地上權土地開發案，共標脫九筆，麗寶集團拿下其中的四筆。國有財產署副署長李政宗表示，麗寶集團還有意再標，尤其向國產署詢問高雄的標的，國產署預定下一波將於10月公告招標。

李政宗表示，下一波南區將積極推案，單是高雄就整理出七筆。

李政宗說，6月底首批標脫後，南區分署特別進行了解，發現南區的三筆標脫個案全由麗寶集團拿下，只是分由不同的子公司標脫。包括高雄前鎮區獅甲段案由東吳投資以3.88億多元標脫，岡山區福誠段由名軒開發以6.02億多元標脫，澎湖馬公案由寶泰開發3,858萬元標脫。加上台北市南港案子由麗寶建設以7.89億多元標脫，合計麗寶集團標走四個案。

最近麗寶集團又向南區分署詢問下一波標案。李政宗說，6月底麗寶集團以比底價溢價58.94%取得鳳山區福誠段地上權案，溢價水準僅比全球人壽標下國泰營區低一點點，這一次仍著重詢問了福誠段是否還有地上權案招標。

基於市場對高雄、台南設定地上權開發案的熱度，李政宗說，南區分署已整理出12宗標案，包括高雄七宗、台南兩宗、屏東兩宗、澎湖馬公一宗。「高雄對地上權住宅案已可接受，台南接受度比較低。」高雄鳳山區整理出兩宗。