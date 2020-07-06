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境外電商貢獻營業稅 已突破百億

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
截至今（6）日止，共有104家境外電商已登記稅籍並仍營業中，其中79家已順利開發票，占比約76%，剩餘29家，國稅局都已祭出罰則，要求儘快開立發票，以符合規定。圖／聯合報系資料照
截至今（6）日止，共有104家境外電商已登記稅籍並仍營業中，其中79家已順利開發票，占比約76%，剩餘29家，國稅局都已祭出罰則，要求儘快開立發票，以符合規定。圖／聯合報系資料照

根據財政部台北國稅局統計，目前仍在營業中的104家境外電商中，還有25家仍未開立雲端發票，官員表示，未開發票的境外電商都已開罰3,000元，並限期改正。此外截至目前為止，境外電商累計貢獻我國營業稅已突破百億，達114億元以上。

為了輔導境外電商能夠依規定開立雲端發票給消費者，財政部去年給予一年的輔導期，境外電商最慢必須自今年元旦起開發票，否則將依稅捐稽徵法、營業稅法等規定來處罰。

截至今（6）日止，共有104家境外電商已登記稅籍並仍營業中，其中79家已順利開發票，占比約76%，剩餘29家，國稅局都已祭出罰則，要求儘快開立發票，以符合規定。

根據營業稅法，應開而未開統一發票，可處3000元以上、3萬元以下罰鍰，且可按次處罰，並可停止其營業；此外根據稅捐稽徵法，也可就未開發票部分銷售額處以5%罰鍰，最高可罰100萬元。

官員表示，其實多數大型境外電商都已開發票，包括Apple、Uber、Google、Amazon、Facebook、Agoda等，目前營業稅銷售額占境外電商總銷售額比率已達98%，顯現多數境外電商銷售勞務給消費者的稅源，國稅局都已經能夠掌握。

官員也指出，自2017年5-6月期營業稅起，累計至今年最新的3-4月期，境外電商合計已繳納營業稅共114億餘元，突破百億大關。

此外從營所稅來看，今年5、6月期間，境外電商辦理營所稅結算申報件數共100件，申報應納稅額共10.8億元，也雙雙較去年申報件數86件、稅額約9億元成長。

而疫情期間，部分境外電商陸續註銷稅籍或申請暫停營業，是否受新冠肺炎疫情衝擊？官員對此表示，申請註銷稅籍或暫停營業的業者很多種，較難判斷是否與疫情相關，推測主要原因應是回歸市場機制。

電商 營業稅

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