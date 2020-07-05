圖書免營業稅 效期可達10年

文化部前部長鄭麗君卸任前，宣布文化部與財政部達成共識，圖書免徵營業稅將於明年上路。文化部上周預告「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」修正草案，明定實體、數位圖書，不論自製或翻譯、進口，在書店或大賣場、超商銷售，均得免徵營業稅。業者憑書號申請，一次效期為五年，可展延一次五年，亦即可享十年免徵營業稅。

文化部表示，預計十月完成辦法及相關認可規定之修訂，明年年初完成系統建置，接受出版業者預行登錄，明年年中公告受理認可申請及審查。

根據文化部規畫，擁有國際標準書號或電子書國際標準書號的書籍，只要業者一次申請後，產業鏈中下游的經銷和零售業者如書店、賣場、超商等，均無需重複申請，得直接免徵營業稅。

不過，草案亦明定，申請事業體若是有妨害兒童或少年身心健康的事務或活動，不得申請免徵營業稅。

此外，書市也傳出好消息。過去認為年輕世代不愛讀書，但博客來網路書店上周公布二○二○年上半年閱讀暢銷榜，發現暢銷書榜前四名作品，購買主力逾半數為卅歲以下讀者，年輕世代購書人數較去年同季明顯增加，閱讀力大爆發。

博客來分析，年輕世代對「後疫情時代」的集體焦慮，對世界現狀、自身前景產生的疑問與追求，造成理財投資、語言學習與心理勵志等書籍銷售長紅，卅歲以下的購書人數全面提升。

此類書籍的熱銷，反映年輕人試圖透過閱讀精進自我、爭取更好的就業條件。