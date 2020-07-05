聽新聞
test
0:00 / 0:00

圖書免營業稅 效期可達10年

聯合報 / 記者陳宛茜／台北報導
圖書免徵營業稅將於明年上路。業者憑書號申請，一次效期為五年，可展延一次五年，亦即可享十年免徵營業稅。 圖／聯合報系資料照片
圖書免徵營業稅將於明年上路。業者憑書號申請，一次效期為五年，可展延一次五年，亦即可享十年免徵營業稅。 圖／聯合報系資料照片

文化部前部長鄭麗君卸任前，宣布文化部與財政部達成共識，圖書免徵營業稅將於明年上路。文化部上周預告「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」修正草案，明定實體、數位圖書，不論自製或翻譯、進口，在書店或大賣場、超商銷售，均得免徵營業稅。業者憑書號申請，一次效期為五年，可展延一次五年，亦即可享十年免徵營業稅。

文化部表示，預計十月完成辦法及相關認可規定之修訂，明年年初完成系統建置，接受出版業者預行登錄，明年年中公告受理認可申請及審查。

根據文化部規畫，擁有國際標準書號或電子書國際標準書號的書籍，只要業者一次申請後，產業鏈中下游的經銷和零售業者如書店、賣場、超商等，均無需重複申請，得直接免徵營業稅。

不過，草案亦明定，申請事業體若是有妨害兒童或少年身心健康的事務或活動，不得申請免徵營業稅。

此外，書市也傳出好消息。過去認為年輕世代不愛讀書，但博客來網路書店上周公布二○二○年上半年閱讀暢銷榜，發現暢銷書榜前四名作品，購買主力逾半數為卅歲以下讀者，年輕世代購書人數較去年同季明顯增加，閱讀力大爆發。

博客來分析，年輕世代對「後疫情時代」的集體焦慮，對世界現狀、自身前景產生的疑問與追求，造成理財投資、語言學習與心理勵志等書籍銷售長紅，卅歲以下的購書人數全面提升。

此類書籍的熱銷，反映年輕人試圖透過閱讀精進自我、爭取更好的就業條件。

文化部 超商 博客來

延伸閱讀

獨／已申請文化部經費 台南市要有自己的歷史博物館了

影／實體三倍券加碼印 蘇貞昌：文化部藝FUN券也推實體

疫情衝擊 上半年稅收不樂觀

陸記者遭驅離事件 李永得：把台灣政府當塑膠嗎？

相關新聞

稅法八大案 趕下會期送審

稅法修正案傾巢而出，財政部目前已確定提出八大稅法修正案，最快趕下個會期送進立法院審議，不過適逢預算會期，能過的法案有限，...

職福會福利金課稅 留意來源

公司依《職工福利金條例》規定所成立的職福會，在所得稅課稅規定上，視為教育文化公益慈善機關團體，依據機關團體免稅適用標準來...

新聞中的法律／從大同之亂談股東權益

大同公司在109年度股東常會以股東未依企併法第27條第14項及第15項規定向主管機關申報；且就10％以下股份，因涉及陸資...

稅單送達 不限本人簽收

今年房屋稅繳納期限僅至6月1日，過去有民眾反映未收到稅單，最後卻被移送強制執行。高雄市稅捐稽徵處表示，稅單有多種合法送達...

機車業心聲 喊取消貨物稅

貨物稅補貼汰舊換新政策再延五年，汽車業者均表樂觀其成，但機車業者卻有不一樣的看法。光陽公司執行長柯俊斌認為，機車原本就不...

文化部預告圖書免徵營業稅修法草案 效期可達十年

文化部前部長鄭麗君卸任前，宣布文化部與財政部已達成共識，圖書免徵營業稅將於明年正式上路。文化部上周預告「文化藝術事業減免...

未上市櫃股票交易所得 將課20％最低稅負

四年多前推動停徵證券交易所得稅的立法疏失，造成未上市櫃股票交易成為有心人士租稅規劃的漏洞，財政部發現情況日益嚴重，財長蘇...

圖書免營業稅 效期可達10年

文化部前部長鄭麗君卸任前，宣布文化部與財政部達成共識，圖書免徵營業稅將於明年上路。文化部上周預告「文化藝術事業減免營業稅...

「小木栓」蘇建榮推加稅 自己人與「利委」是兩大考驗

未上市櫃股票交易所得免稅衍生的租稅弊端沉疴已久，這也是為何當年財政部長林全會納入最低稅負課稅的原因，如今卻因當年停徵證所稅的修法疏漏而門戶洞開，財長蘇建榮決定出手補破網，可說是為租稅公平跨出一步。但減稅容易加稅難，修法過程必將面臨許多內外壓力，這期間除了府院的支持，財部的論述和策略也必須到位，才能落實改革。

疫情衝擊 上半年稅收不樂觀

財政部將於9日公布上半年稅收，能否達預算數目標將是關注焦點。而財政部上月公布前五月稅收，罕見未創下歷年同期新高點，另根據...

機車不奢侈 光陽帶頭喊廢貨物稅

油電機車補助一年比一年少，若補助歸零，電動機車將面臨價格「打回原形」、燃油機車則要面對「貨物稅不平等待遇」。光陽集團執行...

熱門新聞

他為了享三倍券優惠考慮辦新信用卡 內行人解析：無關振興

搶三倍券商機 龍巖祭買生前契約、指定塔位可現抵1萬

蔡英文到超商預購三倍券喊「簡單方便」 還加購熱咖啡

劉揚偉掌舵鴻海滿周年 發給同仁的一封信全文大公開

鴻海FII投資逾23億元 成鼎捷軟件最大股東

5G開台 法人：資安是台灣下一個亮點產業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。