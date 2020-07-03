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小孩暑假「偷偷」打工 家長查調所得才知道

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

小朋友暑假在外偷偷打工，財政部南區國稅局官員表示，家長報稅時查調所得會知道。個人綜所稅剛結束申報，有家長發現小孩名下有所得，一問才知道在外打工。

正值暑假打工旺季，南區國稅局進行宣導，提醒欲爭取暑期工讀的學生，在找工作時，切勿輕忽而隨意將身分證、印章及銀行存摺交給他人，避免遭不法使用成為逃漏稅之工具。

官員表示，部分學生找暑期工作，求職時應不肖雇主的要求，輕易地交付個人身分證件或銀行存摺等重要資料，直到隔年申報綜合所得稅期間，才發現短暫工作數月，但雇主所列報之薪資所得卻高於實際領取金額，甚至有些人是接獲國稅局查核通知，才知道自己遭短暫打工之雇主虛報薪資多年。

學生打工要避免淪為逃漏稅工具有五招，南區國稅局教戰：1、不要把身分證、印章及銀行存摺交給他人保管，2、務必在身分證影本上註明用途，以減少被當人頭虛報薪資或移作他用的風險；3、保留相關領薪證據（如薪資袋、轉帳存摺等）；4、不要填寫空白之薪（工）資印領清冊；5、如有被虛報薪資情事，可檢具相關事證向戶籍所在地稽徵機關提出檢舉。

不過，實務上，國稅局發現，不少家長在查調所得後向國稅局詢問為什麼自家小孩會有所得，以為被某公司虛報薪資。這才發現原來小孩在外打工。

薪資 打工 國稅局

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