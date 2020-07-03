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老闆用個人帳戶進出貨款 補233萬營業稅並移罰

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

財政部南區國稅局日前查獲國內一家清潔用品批發公司逃漏營業稅，公司用老闆個人帳戶進出貨款，隱藏銷售額，漏開發票。官員指出，合計107年度短漏報銷售額4,670萬多元，補徵營業稅額233萬多元。後續並將移送裁罰，同時追繳所得稅

南區國稅局表示，該局發現該案公司負責人的個人帳戶經常有多筆資金存入及轉出，經深入追查發現，該帳戶是供公司收付貨款使用，也就是說公司將漏開立發票貨款存入負責人個人帳戶後，再支付進貨廠商貨款，藉以隱匿公司銷貨收入。

最後查得公司107年度未依規定開立統一發票並短漏報銷售額共計4,670萬餘元，除補徵營業稅233萬餘元外，並依加值型及非加值型營業稅法第51條第1項第3款及稅捐稽徵法第44條規定擇一從重處罰。

官員說，除了涉及營業稅之外，所查銷售額還會帶入公司的107年度的所得稅查核，公司應該還要處理後續的所得稅補稅問題。

營業稅 所得稅

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