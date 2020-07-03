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3大因素 恐讓我國過去財政健全的努力受創

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
立法院臨時會經表決，同意行政院辦理前瞻計畫後續四年四二○○億元特別預算籌編。 記者林澔一／攝影
立法院臨時會經表決，同意行政院辦理前瞻計畫後續四年四二○○億元特別預算籌編。 記者林澔一／攝影

立法院表決通過前瞻後續四年預算4200億元，加上紓困振興及新式戰機的舉債，蔡政府任內特別預算舉債規模突破兆元。政大名譽教授曾巨威提醒，我國舉債增加但債務支撐力道趨弱、疫情的不確定性增加舉債壓力，以及擴大減稅，恐讓過去推動財政健全的努力成果受創。

曾巨威表示，近年來財政似有改善，使外界對財政健全的關注度稍有下降，但「不是舉債沒達上限就不用緊張」，要判斷未來的財政是否可以支撐現在不斷增加的舉債、「Hold得住嗎」？若經濟成長的幅度大於債務成長的幅度就不用擔心，反之就要擔心財政的支撐力道與穩定度。

以我國經濟成長率在2%左右來估算，曾巨威指出，每年財政可支撐的新增舉債額度約1000億至1500億元，但以目前蔡政府的舉債狀況來看，顯然財政支撐力道不足，財政負荷能力恐不足以維持財政穩定。

疫情的不確定性是另一個財政隱憂，曾巨威表示，此次疫情和過去不同，雖然各國擴大舉債來減少疫情衝擊，但何時才能結束不明確，各國災情也不同，其他國家疫情沒結束可能衝擊我國的經濟活動與表現，也會影響稅收。單一國家對自己需投入多少財政支援沒有把握，現在振興紓困的規模可能不夠，只能超前部署，準備追加舉債、預留財源。

舉債超過負荷、因應疫情可能還需追加舉債，再加上收入減少，未來財政狀況就更令人憂心。曾巨威表示，可能因近年來財政表現還不錯，蔡政府在減稅上愈來愈放寬，包括股利稅改、扣除額提高、台商回流、產業減免擴大等，將反映在未來的財政收入上。

曾巨威表示，雖然前瞻是預期中的舉債支出，但在上述三大因素下，政府面對不斷增加的累計債務，恐怕必須更為謹慎注意，財政健全要建立不容易，要破壞卻很快。

疫情 債務 減稅

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