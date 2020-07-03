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振興效應 拚回補稅收
財政部將於7月9日公布上半年稅收，今年稅收能否達標將是關注焦點。據了解，今年前五月稅收罕見未創下歷年同期新高，而財政部昨（2）日搶先公布的5、6月所得稅結算申報情形，營所稅今年自繳稅額創下近三年新低，從已釋出的訊息來看，上半年稅收情況可能並不樂觀。
據悉，去年營所稅暫繳申報近27萬件，暫繳稅額合計超過2,000億元大關，不過今年看來，上半年許多企業受到新冠肺炎疫情衝擊，營收大減，若採試算暫繳，也就是今年上半年營收來試算，暫繳稅額應會大減。
不過官員也表示，稅收也並非一片愁雲慘霧，政府接下來進入振興階段，三倍券吸引民眾爭先恐後預購，希望藉此提振經濟，未來將挹注到營業稅、娛樂稅等相關稅收，仍可期待「報復性消費」回補部分稅收。
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