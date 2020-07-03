聽新聞
test
0:00 / 0:00

振興效應 拚回補稅收

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

財政部將於7月9日公布上半年稅收，今年稅收能否達標將是關注焦點。據了解，今年前五月稅收罕見未創下歷年同期新高，而財政部昨（2）日搶先公布的5、6月所得稅結算申報情形，營所稅今年自繳稅額創下近三年新低，從已釋出的訊息來看，上半年稅收情況可能並不樂觀。

據悉，去年營所稅暫繳申報近27萬件，暫繳稅額合計超過2,000億元大關，不過今年看來，上半年許多企業受到新冠肺炎疫情衝擊，營收大減，若採試算暫繳，也就是今年上半年營收來試算，暫繳稅額應會大減。

不過官員也表示，稅收也並非一片愁雲慘霧，政府接下來進入振興階段，三倍券吸引民眾爭先恐後預購，希望藉此提振經濟，未來將挹注到營業稅、娛樂稅等相關稅收，仍可期待「報復性消費」回補部分稅收。

財政部 營收 營所稅

延伸閱讀

經濟弱勢領三倍券免付千元 首波109萬人受惠

和泰汽車集團支持政府振興券 推優惠方案

中華車eMOVING使用振興券 3,000元變成1萬元

台北國際旅展線上再加碼 有機會讓你0元入住五星飯店

相關新聞

振興效應 拚回補稅收

財政部將於7月9日公布上半年稅收，今年稅收能否達標將是關注焦點。據了解，今年前五月稅收罕見未創下歷年同期新高，而財政部昨...

營所稅少858億 探三年低點

報稅季結束，財政部昨（2）日公布2019年所得稅結算申報初步統計結果，其中個人綜所稅稅收大致持平，不過營利事業所得稅則較...

欠稅大戶徵起金額減少 嚇阻效果遞減

毫無意外，欠稅大戶前幾名幾乎全是老面孔，公布欠稅大戶的嚇阻效果似乎持續遞減。財政部官員表示，國稅局每年徵起率已達99%，...

名模林若亞15年抗稅成功 法院判決可少補繳

名模林若亞抗稅促成「名模條款」增訂，但個人補稅官司持續纏訟，直到今年5月28日才由法院判決確定，所得可扣除成本費用，補稅額也由新台幣5萬1264元降為3萬496元，歷經15年終於抗稅成功。

營所稅大減858億元創三年新低 稅收達標有難度

報稅季結束，財政部今（2）日公布108年度所得稅結算申報初步統計結果，其中個人綜所稅稅收大致持平，不過營利事業所得稅則較前一年減少858億元，營所稅創近三年新低，主要因為上市櫃公司去年獲利下滑，加上部分營所稅減稅措施今年報稅首度適用。整體而言，今年全年所得稅要達到預算目標1.1兆元，恐怕極具挑戰性。

桃市稅務員查勘 意外追回建商欠18年的房地稅

桃園市地方稅務局與法務部行政執行署桃園分署今年來積極清理財稅欠稅舊案，最近追回一家建商欠18年的地價、房屋稅154萬元「呆稅」，地稅局今天上午表示，這筆原本無法追償建商積欠的地價、房屋稅，因稅務人員一次實地查勘意外發現，建商持有楊梅一處社區停車場被收租使用，經與執行署合作，首度一舉清理積欠近20年的地價、房屋稅，又額外增加土增稅收，為國庫增添稅收。

財政部新人事 許慈美接賦稅署署長

財政部今（2）日表示，前賦稅署署長李慶華調陞常務次長後，所遺署長職缺經行政院核定，由台北國稅局局長許慈美調陞，並由中區國稅局局長宋秀玲調任台北國稅局局長，賦稅署副署長吳蓮英調陞中區國稅局局長。財政部將於7月8日舉行交接典禮。

108年綜所稅結算申報完成 營所稅繳稅金額大減逾2成

108年度所得稅結算申報已於6月底順利完成，根據財政部財政資訊中心彙整各地區國稅局受理108年度所得稅結算申報案件初步統...

欠稅大戶 美麗華集團黃春福進榜

財政部昨天公布欠稅大戶名單，上榜者幾乎全是老面孔，總計件數共九五六件，欠稅達九八二點二五億元，較去年分別增加十八件、十六...

公司租店面 須幫房東代扣稅金

企業繳納店面或廠房租金時也得留意稅務議題，高雄國稅局指出，企業繳房租時有義務幫房東代扣稅金、上繳國庫，若將扣繳稅款挪用於...

娛樂稅清查 盯上夾娃娃機

有提供娛樂機台的業者注意，各地稅捐處將於今（1）日起展開娛樂稅全面清查作業，近期有營業異動或服務內容異動的業者，應自行補...

地主出租屋 地價稅優惠沒了

自住用地地主如果有意出租房屋或藉原屋開業做生意，必須留意二大稅務風險，首先，「地價稅」將會喪失自住優惠，稅局查獲不只會追...

熱門新聞

振興三倍券怎麼用？ 林佳龍曝：最聰明是這招

哪些金融機構對消費者最好？金管會公布這24家

新台幣早盤一度大漲1.27角 衝破29.5元總裁防線

第一代長榮空姐清秀長相曝光 網讚：是我爸的少女時代

三倍券超商預購不是24小時 開放時間9時到22時

三倍券用法超亂！ 搭客運退票、找零各家規定不一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。