振興效應 拚回補稅收

報稅季結束，財政部今（2）日公布108年度所得稅結算申報初步統計結果，其中個人綜所稅稅收大致持平，不過營利事業所得稅則較前一年減少858億元，營所稅創近三年新低，主要因為上市櫃公司去年獲利下滑，加上部分營所稅減稅措施今年報稅首度適用。整體而言，今年全年所得稅要達到預算目標1.1兆元，恐怕極具挑戰性。

2020-07-02 13:31