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名模訴訟案 溢徵稅額撤銷

經濟日報 / 記者程士華徐碧華／台北報導

名模條款今年正式上路，釋憲案苦主林若亞的訴訟也於近日落幕，台北高等行政法院最後判決撤銷國稅局溢徵稅額，結束這張纏訟近15年的稅單。學者分析，此案法官將簽約模特兒收入視為「執行業務所得」，可扣除必要的成本費用較高，此判決將大幅影響未來國稅局對模特兒、運動員等專業人員的課稅所得認定。

資誠財團法人教育基金會昨（2）日舉辦年度最佳稅法判決發表會，林若亞案的最終判決也入選。

林若亞申報2005年度綜所稅時，雖主張工作所須的必要費用，但當年國稅局認定其收入為「薪資所得」，因此不能列舉扣除，引發後續大法官作出釋字第745號，認定稅法違憲，催生名模條款立法，打開薪資所得核實減除的大門，從今年報稅開始，可列舉薪資工作必要支出單據節稅。

中正大學財經法律學系特聘教授黃俊杰引述，釋字745號作出後，該案一度發回，但北區國稅局再度上訴，直到今年5月28日才正式落幕，結束將近15年的纏訟。

黃俊杰指出，林若亞案最大的爭議，在於她的身分是屬於受雇員工或是執行業務者，從過去的國稅局認定中，通常自行接通告、自有工作室，才比較可能屬於執行業務所得，可以主張一定比例的收入屬於必要費用、不用課稅；但如果是受雇於經紀公司，國稅局會傾向認定其收入為薪資所得。

最新判決中，有個值得注意的點，黃俊杰指出，首先是所得屬性的認定，最新判決先分析林若亞的經紀約不屬於勞雇契約，藉此推翻過去國稅局認定，將林若亞的收入定調為執行業務所得。

黃俊杰認為，這個判決打開一個大門，以後模特兒、運動員就算已經和特定的經紀公司簽約，其收入性質也未必會歸為薪資所得，依實際工作性質，也可能歸為執行業務所得，可以列舉的費用比例更高，模特兒、運動員也能更自由地接通告賺取收入。

黃俊杰指出，這個判決也解決了長年的審判流程，當年國稅局要求林若亞補稅51,264元，這次法院直接透過林若亞與經紀公司凱渥的陳述，計算後判定林若亞當年應納稅額為30,496元，撤銷國稅局溢徵的稅額，不再發回案件，讓這張長年稅單得以終結。

林若亞 國稅局 薪資

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