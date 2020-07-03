執業開銷 依收入45％認定

有關模特兒的執行業務所得認定，北區國稅局指出，依據2019年度最新的費用標準，如果該模特兒沒有記帳習慣，國稅局會依其核定收入總額的45％，認定為免課稅的必要費用。

官員指出，財政部每年都會公告最新的執行業務者收入、費用認定標準，包括律師、會計師、建築師等個人或事務所，如果沒有明確以帳簿記錄收入及費用，即可依部頒標準來認定。

譬如模特兒這個行業，就是屬於「表演人」這個大類別底下的執行業務者，官員指出，就收入方面，模特兒是直接依國稅局查得資料計算認定；而就必要費用方面，則依據財政部最新的「108年度執行業務者費用標準」規定，各類表演人皆可依收入總額的45％，認定為執行業務所需要必要費用，只要就其餘55％收入計為所得課稅。

官員表示，雖然有部頒的執行業務者費用標準，但這項標準是針對沒有依法申報，或未依法設帳、保存憑證的執行業務者，讓國稅局有依據主動核定計算其應稅所得。

如果申報人平時有良好記帳習慣，計算年度支出高於收入總額45％以上，官員指出，這類模特兒也可以選擇合法申報，供國稅局核實認列費用。