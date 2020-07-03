無實體股票交易 當心稅上身

未上市櫃股票的交易所得，即將恢復依最低稅負制課稅，勤業眾信提醒，如果公司沒有發行實體股票，股東們急著脫手，將可能反被視為財產交易，課徵綜所稅。

過去最低稅負制原本就納入未上市櫃股票交易所得，併計同年度其他個人基本所得達670萬元以上，就要依20％稅率課稅，但2013年為復徵證所稅，作為配套而將未上市櫃股票交易所得排除最低稅負制；後來2016年起證所稅再度停徵，但未上市櫃股票交易所得仍維持不課稅，成為漏網之魚，因此財政部擬於明年元旦起，重新納回最低稅負制。

勤業眾信會計師莊瑜敏表示，若修法通過，對於家族企業股權傳承的影響非常大，許多家族企業可能不只未上市櫃，也沒有發行實體股票，如果股東打算趁修法前脫手股份，或成立控股公司管理股權，脫手前也得留意股份課稅與否。

股權交易目前分為免稅的證券交易所得、應稅的財產交易所得，莊瑜敏指出，只有依《公司法》第162條規定辦理簽證、完成法定發行手續的股票，才屬於免稅的證交所得；至於未發行股票的股份有限公司，如果股東透過「轉讓股份轉讓證書」或「股份過戶書」等方式交易股權，就會變成應稅的「財產交易所得」。

莊瑜敏提醒，雖然非公發公司也能發行「無實體股票」，但是為避免股東遭到課稅的風險，建議在股份交易前，仍要依公司法規定印製股票、並完成簽證。