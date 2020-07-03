非營業用途購地貸款 利息須列為遞延費用
不動產貸款購置土地，要留意依土地使用用途，若是自行營業所需的土地，相關支出可列資本支出及利息費用抵稅；但如果是未來出售用房地產品所支付的成本，相關利息支出就必須以遞延費用列帳，若錯誤認列，恐怕將遭轉正補稅。
官員表示，近期查核某公司2018年度營所稅申報案時，發現該公司有從事不動產買賣業務。官員表示，由於該公司有經營不動產買賣，國稅局認定其購入土地的目的，是為了日後興建大樓出售之用，因此並非供營業使用，不能算公司固定資產，因此將相關借款利息轉列遞延費用。
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