快訊

緬甸玉石礦場崩塌釀113死 畫面曝光如海嘯橫掃山谷

東方之珠成追憶？「港版國安法」生效後的香港宿命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

欠稅大戶徵起金額減少 嚇阻效果遞減

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

毫無意外，欠稅大戶前幾名幾乎全是老面孔，公布欠稅大戶的嚇阻效果似乎持續遞減。財政部官員表示，國稅局每年徵起率已達99%，儘量減少新增欠稅。欠稅案件也與行政執行署密切合作，努力清理，近年來清理率逐年提高，從104年的37%，至去年清理率已達53％。

根據財政部統計顯示，自2010年開始公告欠稅大戶以來，平均每年公告欠稅案件徵起10億元以上稅款；去年公告案件截至今年3月底，追回逾4億元稅款。

公布欠稅大戶的嚇阻效果似乎持續遞減，徵起金額減少。官員坦言，欠稅大戶名下查不到任何財產又不出面，確實多數已經「欠多不愁」，毫無繳納欠稅的意願，被公告1次或11次差別不大。依法要到2022年3月4日欠稅期滿註銷，欠稅大戶排行榜才會重新洗牌，屆時希望對新的前幾名欠稅大戶形成壓力。

財政部強調，清理欠稅是各稅捐稽徵機關的重點工作，除公告欠稅大戶名單、督促欠稅者繳納稅款外，也與法務部建立聯繫機制，積極查調欠稅人可供執行財產送行政執行機關運用，對有繳納能力卻故意隱匿財產的欠稅人，祭出拘提、管收等手段。日前還訂頒「稅捐稽徵機關清理欠稅作業要點」，訂定年度清欠計畫及競賽，以提升欠稅清理績效。

為強化追查執行案件之合作機制，財政部與法務部還合作，鎖定欠稅1000萬元以上、軍公教（含公營事業）人員欠稅100萬元以上、社會關注或具指標性意義的執行案件進行專案追查。透過資料蒐集、查證、聯合舉辦查核實務課程、適時召開相關會議及定期通報等方式密切合作，以提升追稅績效。截至109年3月31日，已執行徵起198.72億餘元。

千稅大戶是指個人累計欠稅逾1千萬元或企業累計欠稅逾5千萬元，目前欠稅大戶前幾名多為老案，除黃任中家族、環亞集團外，還有國產集團、前高雄市議長朱安雄與前立委吳德美夫婦經營的鋼鐵公司、力霸集團，東帝士集團（陳由豪）、鴻禧集團（張秀政）、廣三集團（曾正仁）、博達科技，及台中知名酒店「金錢豹」旗下松竹皇宮大酒店及紅頂酒家等。

總計今年欠稅大戶件數共956件，欠稅金額達982點25億元，較去年件數及金額分別增加18件、16點72億餘元。

欠稅大戶 財政部 稅款

延伸閱讀

桃市稅務員查勘 意外追回建商欠18年的房地稅

欠稅大戶 美麗華集團黃春福進榜

公司租店面 須幫房東代扣稅金

欠稅大戶名單公告 榜首又是他

相關新聞

欠稅大戶徵起金額減少 嚇阻效果遞減

毫無意外，欠稅大戶前幾名幾乎全是老面孔，公布欠稅大戶的嚇阻效果似乎持續遞減。財政部官員表示，國稅局每年徵起率已達99%，...

名模林若亞15年抗稅成功 法院判決可少補繳

名模林若亞抗稅促成「名模條款」增訂，但個人補稅官司持續纏訟，直到今年5月28日才由法院判決確定，所得可扣除成本費用，補稅額也由新台幣5萬1264元降為3萬496元，歷經15年終於抗稅成功。

營所稅大減858億元創三年新低 稅收達標有難度

報稅季結束，財政部今（2）日公布108年度所得稅結算申報初步統計結果，其中個人綜所稅稅收大致持平，不過營利事業所得稅則較前一年減少858億元，營所稅創近三年新低，主要因為上市櫃公司去年獲利下滑，加上部分營所稅減稅措施今年報稅首度適用。整體而言，今年全年所得稅要達到預算目標1.1兆元，恐怕極具挑戰性。

桃市稅務員查勘 意外追回建商欠18年的房地稅

桃園市地方稅務局與法務部行政執行署桃園分署今年來積極清理財稅欠稅舊案，最近追回一家建商欠18年的地價、房屋稅154萬元「呆稅」，地稅局今天上午表示，這筆原本無法追償建商積欠的地價、房屋稅，因稅務人員一次實地查勘意外發現，建商持有楊梅一處社區停車場被收租使用，經與執行署合作，首度一舉清理積欠近20年的地價、房屋稅，又額外增加土增稅收，為國庫增添稅收。

財政部新人事 許慈美接賦稅署署長

財政部今（2）日表示，前賦稅署署長李慶華調陞常務次長後，所遺署長職缺經行政院核定，由台北國稅局局長許慈美調陞，並由中區國稅局局長宋秀玲調任台北國稅局局長，賦稅署副署長吳蓮英調陞中區國稅局局長。財政部將於7月8日舉行交接典禮。

108年綜所稅結算申報完成 營所稅繳稅金額大減逾2成

108年度所得稅結算申報已於6月底順利完成，根據財政部財政資訊中心彙整各地區國稅局受理108年度所得稅結算申報案件初步統...

欠稅大戶 美麗華集團黃春福進榜

財政部昨天公布欠稅大戶名單，上榜者幾乎全是老面孔，總計件數共九五六件，欠稅達九八二點二五億元，較去年分別增加十八件、十六...

公司租店面 須幫房東代扣稅金

企業繳納店面或廠房租金時也得留意稅務議題，高雄國稅局指出，企業繳房租時有義務幫房東代扣稅金、上繳國庫，若將扣繳稅款挪用於...

娛樂稅清查 盯上夾娃娃機

有提供娛樂機台的業者注意，各地稅捐處將於今（1）日起展開娛樂稅全面清查作業，近期有營業異動或服務內容異動的業者，應自行補...

地主出租屋 地價稅優惠沒了

自住用地地主如果有意出租房屋或藉原屋開業做生意，必須留意二大稅務風險，首先，「地價稅」將會喪失自住優惠，稅局查獲不只會追...

企業遭竊報警 損失可認列

開店營業總有風險，北區國稅局提醒，如果企業在營業期間遭受竊盜而蒙受財務損失，相關損失金額是可以認列節稅的，但是業者務必報...

不繳就是不繳！近五年欠稅大戶誰最狂

在全民「自覺繳稅」的年代，欠稅大戶的新聞時有所聞，財政部每年7月1日公布重大欠稅者，不難發現幾位「熟面孔」連年上榜，為什麼這些欠稅大戶的錢就是討不到？政府依法追討惡意欠稅者為什麼仍窒礙難行？一起探究逃稅戶寧願冒著被管收的風險也不繳稅的原因。

熱門新聞

振興三倍券怎麼用？ 林佳龍曝：最聰明是這招

壽險291張保單利率變動 儲蓄險進入新戰國時代

國泰金：金融整併時機到了

新台幣早盤一度大漲1.27角 衝破29.5元總裁防線

聯發科傳攜小米 攻手機晶片

三倍券首日預購、綁定120萬人 實體券最夯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。