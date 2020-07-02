欠稅大戶徵起金額減少 嚇阻效果遞減

毫無意外，欠稅大戶前幾名幾乎全是老面孔，公布欠稅大戶的嚇阻效果似乎持續遞減。財政部官員表示，國稅局每年徵起率已達99%，儘量減少新增欠稅。欠稅案件也與行政執行署密切合作，努力清理，近年來清理率逐年提高，從104年的37%，至去年清理率已達53％。

根據財政部統計顯示，自2010年開始公告欠稅大戶以來，平均每年公告欠稅案件徵起10億元以上稅款；去年公告案件截至今年3月底，追回逾4億元稅款。

公布欠稅大戶的嚇阻效果似乎持續遞減，徵起金額減少。官員坦言，欠稅大戶名下查不到任何財產又不出面，確實多數已經「欠多不愁」，毫無繳納欠稅的意願，被公告1次或11次差別不大。依法要到2022年3月4日欠稅期滿註銷，欠稅大戶排行榜才會重新洗牌，屆時希望對新的前幾名欠稅大戶形成壓力。

財政部強調，清理欠稅是各稅捐稽徵機關的重點工作，除公告欠稅大戶名單、督促欠稅者繳納稅款外，也與法務部建立聯繫機制，積極查調欠稅人可供執行財產送行政執行機關運用，對有繳納能力卻故意隱匿財產的欠稅人，祭出拘提、管收等手段。日前還訂頒「稅捐稽徵機關清理欠稅作業要點」，訂定年度清欠計畫及競賽，以提升欠稅清理績效。

為強化追查執行案件之合作機制，財政部與法務部還合作，鎖定欠稅1000萬元以上、軍公教（含公營事業）人員欠稅100萬元以上、社會關注或具指標性意義的執行案件進行專案追查。透過資料蒐集、查證、聯合舉辦查核實務課程、適時召開相關會議及定期通報等方式密切合作，以提升追稅績效。截至109年3月31日，已執行徵起198.72億餘元。

千稅大戶是指個人累計欠稅逾1千萬元或企業累計欠稅逾5千萬元，目前欠稅大戶前幾名多為老案，除黃任中家族、環亞集團外，還有國產集團、前高雄市議長朱安雄與前立委吳德美夫婦經營的鋼鐵公司、力霸集團，東帝士集團（陳由豪）、鴻禧集團（張秀政）、廣三集團（曾正仁）、博達科技，及台中知名酒店「金錢豹」旗下松竹皇宮大酒店及紅頂酒家等。

總計今年欠稅大戶件數共956件，欠稅金額達982點25億元，較去年件數及金額分別增加18件、16點72億餘元。