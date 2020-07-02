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名模林若亞勝訴今年才終判 歌手、職業運動員等受惠

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

林若亞條款去年上路，納稅人今年報稅時可以選擇適用薪資核實扣除，而名模林若亞的稅務案件今年5月才終判，確定林若亞的收入視為執行業務所得。林若亞獲得最終勝利。

林若亞稅務判決被資誠會計師事務所、稅務學者們選為「2020台灣年度最佳稅法判決」之一，資誠今年舉行記者會，負責評述該判決的中正大學財經法律學系特聘教授黃俊杰說，這個判決對模特兒、歌手、演藝人員、職業運動員、業務員非常有利，有利於他們的收入改為執行業務所得課稅。

黃俊杰說，林若亞稅務案件是94年度的個人綜合所得稅申報案，如今終判，時隔14年了。

林若亞案件涉及的稅額不大，之所以受到關注，是因為審理期間，法官因此提起釋憲，釋憲成功，財政部據以修法，今年申報綜所稅時，可以選擇適用薪資所得核實扣除，就是這麼來的。所以薪資核實扣除又被稱為「名模條款」或「林若亞條款」。

林若亞申報自凱渥經紀公司取得995,200元，報為執行業務收入，減除去75萬元必要費用後，執行業務所得為245,200元。國稅局認定這99萬多元為薪資，只准定額減除薪資特別扣除額75,000元。

最終，判定林若亞上述收入為執行業務收入，但是必須把凱渥抽成回計入收入中，以凱渥三成、林若亞七成計，確定收入總額為1,421,714元（995,200／70%）。

黃俊杰指出，判決最重要的依據是林若亞與凱渥並非僱傭關係。其實兩造契約並沒有講得很清楚，於是法官回歸勞基法，從雙方是否有指揮監督關係、有沒有底薪、公司有沒有幫林若亞投保勞健保，這幾項都沒有，判定兩者非僱傭關係，林若亞的收入是執行業務收入，可以扣除所列的必要費用。

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