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營所稅大減858億元創三年新低 稅收達標有難度

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
今年報稅季剛結束，財政部指出，營所稅則大減新台幣858.44億元，為近3年來新低。圖／聯合報系資料照片
今年報稅季剛結束，財政部指出，營所稅則大減新台幣858.44億元，為近3年來新低。圖／聯合報系資料照片

報稅季結束，財政部今（2）日公布108年度所得稅結算申報初步統計結果，其中個人綜所稅稅收大致持平，不過營利事業所得稅則較前一年減少858億元，營所稅創近三年新低，主要因為上市櫃公司去年獲利下滑，加上部分營所稅減稅措施今年報稅首度適用。整體而言，今年全年所得稅要達到預算目標1.1兆元，恐怕極具挑戰性。

因應新冠肺炎疫情，今年所得稅結算申報期間首度延長一個月至6月30日，財政部也提供延分期繳稅措施，協助納稅人度過難關。

根據財政部初步統計，108年度綜所稅申報件數共642萬件，去上年度的630萬件略增，不過稅收淨額1,285億元則較上年度減少約10億元，略減0.78%。官員表示，後續還會有部分稅收入賬，綜所稅方面可算是與上年度大致持平。

其中值得注意的是，今年選擇採人工申報的申報案件較上年度減少近五成，可能是因為疫情關係，民眾盡量避免群聚，多轉往網路申報或稅額試算。

營所稅方面，稅收情形較為不妙，總申報件數約96萬件，較上年度增加約兩萬件，自繳稅額2,925億元，較上年度大減858億元，下降22.69%，是近三年新低，若再加上下半年營所稅暫繳恐受疫情影響，稅收達標難度高。

財政部分析，營所稅自繳稅額之所以大減有兩大原因，第一是上市櫃公司去年獲利較上年度衰退。

第二則是許多企業減稅措施今年報稅首度適用，例如產創條例智慧機械投抵。未分配盈餘加徵營所稅也有不少減稅措施，包括稅率降為5%、產創條例未分配盈餘實質投資可列減項，以及因應疫情，今年首季虧損可抵未分配盈餘稅等，根據統計，今年未分配盈餘稅自繳稅額，較上年度大減近六成。

財政部指出，今年所得稅預算目標為1.1兆元，目前看來要達標可能有難度。接下來9月還有營所稅暫繳，可能會受到疫情衝擊，後續仍須持續觀察稅收入帳情形。

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