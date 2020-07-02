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桃市稅務員查勘 意外追回建商欠18年的房地稅

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市地方稅務局稅務人員會勘意外清理一起積欠近20年的地價、房屋稅154萬元、另額外增加土增稅，為國庫增加197萬稅收，也是首度清理積欠近20年地價、房屋稅案。記者曾增勳／攝影
桃園市地方稅務局稅務人員會勘意外清理一起積欠近20年的地價、房屋稅154萬元、另額外增加土增稅，為國庫增加197萬稅收，也是首度清理積欠近20年地價、房屋稅案。記者曾增勳／攝影

桃園市地方稅務局與法務部行政執行署桃園分署今年來積極清理財稅欠稅舊案，最近追回一家建商欠18年的地價、房屋稅154萬元「呆稅」，地稅局今天上午表示，這筆原本無法追償建商積欠的地價、房屋稅，因稅務人員一次實地查勘意外發現，建商持有楊梅一處社區停車場被收租使用，經與執行署合作，首度一舉清理積欠近20年的地價、房屋稅，又額外增加土增稅收，為國庫增添稅收。

桃園市地稅局指出，桃園市一家建商2001年經營不力倒閉，因名下持有部分社區道路土地、管理中心建物持分及停車場，該建商無力繳稅，至去年底積欠18年地價、房屋稅總共154萬元，其中2001年到2006年積欠的地價、房屋稅22萬元更列入稅法非優先債權，多年來一直無法追償清理。

為清理該建商欠稅舊案，該局稅務人員去年底前往該建商持分楊梅一處社區土地、建物現場查勘，發現建商擁有該社區136個平面停車位使用權，由於土地建物持分設定高額抵押，執行署多年來亦無法拍賣出去。

地稅局副局長蘇蔚芳表示，稅務人員意外發現，建商倒閉後，楊梅該社區停車場被社區管委會占用分租居民使用，卻未付任何租金，該局因此向管委會先追繳償清14年以前非優先債權的地價、房屋稅22萬元，也是該局首次清理14年以前積欠地價、房屋稅舊案。

也因地稅局這次發現，執行署透過媒體宣傳，終於將該社區土地建物及136個平面停車位使用權，最後以平均每車位23.25萬元拍定，總共拍得3133萬元，一舉償清建商積欠地價、房屋稅132萬元，也額外替國庫增加土地土增稅43萬元，一次為國庫增加197萬元，更解決近20 年積欠地價、房屋稅舊案。

建商 房屋稅

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