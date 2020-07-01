感謝稅務同仁付出 蘇貞昌：任何政策財政部點頭才敢做

今（1）日是稅務節，財政部舉辦稅務節慶祝暨表揚大會，行政院長蘇貞昌、財政部長蘇建榮出席表揚優良稅務、關務人員。蘇貞昌笑說，推動任何政策，財政部點頭他才敢做，感謝同仁協助穩健國家財政；蘇建榮則感謝第一線同仁在稅務、關務上的努力，成功防堵非洲豬瘟，近年稅收成長也超乎預期。

蘇建榮致詞時表示，感謝各位同仁在稅務、關務上的努力，讓國家有豐沛的稅收，以支援國家建設，他也感謝院長蘇貞昌給予充分支持，讓同仁能夠安心做好稅務、關務工作。

蘇建榮指出，財政部推動境外資金專法、與內政部、農委會等單位合作防堵非洲豬瘟等，同仁都非常努力，過去稅收成長都超乎預期，充實建設所需財源，感謝同仁努力。

蘇貞昌則特別向現場同仁一鞠躬，表達祝賀、肯定及感謝。他表示，上午才剛與總統開完後，稍後又要再跟總統一對一談話，趁著中間空檔趕來稅務節頒獎典禮，以感謝同仁付出。

蘇揆表示，財政是庶政之母，感謝各位努力成果，讓國家有穩健財政，他笑說，他在下任何決策時，一定會先看著蘇建榮部長，若蘇部長點頭表示有錢可做，他才敢做決定，他藉著感謝蘇部長，也是向各位同仁表達感謝。