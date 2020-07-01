欠稅大戶又是老面孔... 這家族稱霸11年、欠稅逾50億元

財政部今（1）日公布欠稅大戶名單，公告件數956件，金額約982.25億餘元，與去年公告資料相較，件數及金額分別增加18件、16.72億餘元。欠稅大戶前20名多是熟面孔，其中已故股市聞人黃任中家族已連續11年蟬聯個人欠稅最大戶，其家族合計累計欠稅金額超過50.36億元。

根據財政部所公告的名單，黃任中家族就包辦第一、第二以及第四名，合計欠稅超過50億元，黃若谷欠稅19.04億元居冠，稅目為遺產稅；黃任中欠稅18.94億元列第二名，主要為綜合所得稅；黃任中的姊姊夏黃新平則欠稅12.37億元，位列第四。

此外個人欠稅第三名則為高雄的黃承志家族，主要欠稅稅目為遺產稅、綜所稅，欠稅14.87億元；第五名則是有「台灣蕈菌之父」之稱的林天財，欠稅11.5億元，稅目為贈與稅。

個人欠稅前20名幾乎不變，其中美麗華集團「二董」黃榮華的長子黃春福去年一度跌出榜外，今年以欠稅3.29億元重新回到榜內，位居個人欠稅第17名。

去年入榜的台中金錢豹系列金鼎大舞廳負責人賴奎光，今年則是暫時跌出榜外。

營利事業方面，環亞大飯店欠稅24.61億元，持續成為欠稅最大戶；第二名則為博達科技欠稅11.75億元；第三、第四名分別為松竹皇宮大酒店欠稅11.39億元、紅頂酒家欠稅10.74億元，兩者皆為台中知名酒店金錢豹期下；第五名則是進巨企業有限公司，欠稅10.27億元。

今年營利事業欠稅大戶前20名，不僅進榜名單未更動，都是老面孔，且排名也沒變，是名符其實的「不動如山」。

財政部各稽徵機關每年7月1日都會公告欠稅大戶，針對個人累計欠稅逾1,000萬元、營利事業累計欠稅逾5,000萬元的確定案件辦理公告，公告內容包括欠稅人姓名或名稱（納稅義務人為營利事業者，一併公告其負責人姓名及地址）、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額（含滯納金、利息、滯報金、怠報金）及欠稅人地址等，相關公告內容自2020年7月1日至同年12月31日刊登在該部全球資訊網及各稅捐稽徵機關網站，為期六個月。