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凱博觀點／台商大陸廠房 以租待售

經濟日報 / 王啟銘

對許多台商老闆而言，2020年是驚心動魄的一年，從過年前持續關注疫情發展，到復工初期面對員工返工率低，以及地方高規格防疫措施導致成本大增，再接著面臨歐美防疫措施拖垮消費市場，致使下半年訂單能見度大幅下降。

許多台商在大陸的營運早已接近他們的損益兩平點，之所以還持續在大陸經營的原因在於，過去取得土地廠房及生產設備的資金早已投入，只要現金流量維持正數，台商還是願意保有大陸工廠的運作。

但現在受到疫情的衝擊，連現金流量都變成負數了，也就不得不考慮結束大陸工廠的營運了。

台商出售大陸土地廠房的意願逐漸升高，然而買方的意願呢？過去幾年一直扮演主要買方角色的大陸廠商們也同樣受到疫情影響，普遍呈現觀望態度；或就算願意出手，對於價格的看法也比過往保守許多。

為確保台商客戶能以理想的價格出售其大陸土地廠房，最近我們建議客戶考慮「以租待售」。

主要原因在於大陸土地價格長期仍是看漲，問題在於短期的供給可能過多。若能以出租的方式將大陸廠房維持在良好的可使用狀態，未來出售的機會相對較高；若同時有一定的租金報酬率，未來甚至也可能吸引一些財務型投資人來收購。

不過要特別注意的是，近年來大陸公安事故頻傳，各地政府對於廠房的出租方有嚴格的管理機制要求，一般包括要負起審核承租方的生產安全、確保不影響消防動線、編制應急救援預案等責任。另若涉及一個廠區有多棟廠房的分租問題，影響層面則更廣，包括要和當地政府溝通協調。建議應有專人負責上述作業、落實相關要求、經常性實地檢查並留下書面記錄，以釐清責任。

凱博團隊因應客戶需求，不斷提升對客戶的服務範圍，在大陸廠房出租或分租業務上，現在也提供協助客戶管理的服務。有此需求的客戶，歡迎多加諮詢。

（作者是台灣及美國會計師）

台商 疫情

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