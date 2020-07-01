企業報房地合一稅 三點留意

企業處理房地合一稅時，有三大重點要留意。台北國稅局指出，首先，企業出售房地所得，要併入當年度營所稅計算；其次，併入稅基後，還可以再額外減除土地漲價總數額；第三，由於已減除土地漲價總數額，因此該筆交易所繳納的土地增值稅，並不能列為成本費用節稅。

房地合一稅從2016年1月1日起施行，企業交易近年才取得的房地，房屋及土地交易所得，都要一併計入年度營利所得額，並課徵營所稅，且不再適用以往《所得稅法》第4條有關出售土地免納所得稅的規定。

官員指出，然而依據所得稅法規定，雖然土地要課稅，但還是可以依持有期間的土地增值情形節稅，出售房地收入計算營利事業所得額時，可以再減除「土地漲價總數額」，但最多只能減至零所得，超過也不能再額外減除。

舉例而言，假設A公司賣出一套適用房地合一稅的不動產，原始購入成本為970萬元，這幾年還有支付修繕等20萬元費用，總成本為990萬元；另外還有土地漲價總數額50萬元。

官員指出，假設A公司今年賣房收益可觀，出售收入總額為2,500萬元，則減除990萬元總成本後，這筆房地交易所得額就是1,510萬元；當A公司要申報營所稅時，還可以再將1,510萬元減除50萬元土地漲價總數額，等於只有1,460萬元應稅。

然而如果A公司沒找到好買家，只以1,010萬元賣出，那減除成本費用990萬元後，就只剩20萬元是應稅所得。官員表示，雖然這套房地有的土地漲價總數額為50萬元，但應稅所得只剩20萬元，所以最多只能減完20萬，讓整筆交易免稅，不能再額外減除剩下30萬元節稅。意即，在相同的成本費用下，出售金額比較低，節稅的權益也會受影響。