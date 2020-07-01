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綜所稅申報截止未核定前可更正
今年綜合所得稅申報已經於昨（30）日截止，北區國稅局提醒，針對剛申報完、尚未核定的稅額試算案件，納稅義務人如果發現採列舉扣除額較為節稅，還來得及向國稅局更正申報，欲更正者應及早把握時間。
申報綜所稅時，可選擇用定額的標準扣除額，或將各類支出單據作為列舉扣除額節稅。官員表示，依《所得稅法施行細則》第25條規定，二種節稅管道當中，納稅義務人一旦選定其中之一，且申報案件經稽徵機關核定後，就不能再要求變更。
官員指出，每年綜所稅申報時，許多民眾是利用財政部提供的稅額試算服務，如果不同意通知書內容，或自行試算之後，發現改採列舉扣除額比較划算，最好自行依正確資料辦理重新申報，或在國稅局核定前，重新填寫一份正確的申報書，註明「更正申報」及稅額試算檔案編號，採臨櫃或郵寄方式申請更正。
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