你忘記了嗎？報稅剩一天 還有35萬戶未申報

報稅進入最後倒數計時，財政部長蘇建榮今（29）日下午特別前往台北國稅局松山分局視察所得稅申報情形，他表示，截至28日綜合所得稅仍有約35萬件（約占5%）未申報、營所稅約還有一萬件（約占1%）未申報，提醒納稅人把握最後申報期間。

而因應新冠肺炎疫情，財政部今年特別將首批退稅提早到6月30日，蘇建榮表示，今年首批退稅共約221萬件、退稅額金額351億元，明日符合首批退稅條件的民眾就能收到退稅款。

蘇建榮也特別感謝納稅人體諒，時值疫情期間，仍提醒納稅人若要前往國稅局報稅，仍要做好防疫措施，保護自己也保護他人。

至於今年所得稅稅收情形，財政部常次李慶華表示，綜所稅方面應該會較去年多一些，主因去年經濟成長，薪資也調升，目前申請延分期的件數也不是很多，看起來較去年會略為成長。

不過營所稅方面，初估會比去年稅收減少，李慶華指出，主要是因為107年度起未分配盈餘稅率自10%降至5%，加上產創條例23條之3未分配盈餘實質投資可免稅今年報稅首度適用，以及因應疫情，今年首季虧損可抵未分配盈餘稅等，適用的企業多是運輸、航空業等大企業，不少企業今年都可不用繳到未分配盈餘稅。